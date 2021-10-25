Патриарха Варфоломея выписали из больницы

Варфоломей (слева на фото) почувствовал себя плохо во время визита в США Фото: Archbishop Elpidophoros of America / Facebook

"С радостью сообщаю всем, что нашего духовного отца, его святейшество только что выписали из больницы. Он чувствует себя хорошо и готов продолжить официальный апостольский визит", – написал Елпидифор и опубликовал фото Варфоломея.

Варфоломей прибыл в США 23 октября, он прилетел на самолете из Стамбула и поселился в гостинице в Вашингтоне. 24 октября он почувствовал себя нехорошо из-за длительного перелета и плотного графика и был госпитализирован по совету врача "из соображений предосторожности".

По информации собеседников "ВВС News Україна" в Константинополе, на самочувствие 81-летнего патриарха мог повлиять тот факт, что накануне вылета проводились мероприятия по случаю 30-й годовщины его интронизации.