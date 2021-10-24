В ходе визита в США госпитализировали патриарха Варфоломея – СМИ

После прибытия в США Варфоломей почувствовал себя нехорошо "из-за длительного перелета и плотного графика", в медучреждение его доставили "из соображений предосторожности", пишет издание.

По рекомендации врача патриарх находится в клинике Университета Джорджа Вашингтона.

По данным Orthodox Times, Варфоломей пребывает "в хорошем настроении и серьезных причин для беспокойства за его здоровье нет".

Визит вселенского патриарха в США – первый с 2009 года. В Соединенные Штаты он прибыл 23 октября из Стамбула на самолете, который приземлился на военной базе Эндрюс. Патриарх поселился в отеле в центре Вашингтона.

В американской столице запланирована встреча Варфоломея с президентом США Джо Байденом и другими американскими политиками, а также проведение богослужений.