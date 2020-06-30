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Пентагон проверит информацию о вероятном сговоре России с "Талибаном"

На данный момент министерство обороны США не располагает доказательствами, которые подтвердили бы информацию СМИ о том, что Россия материально поощряла атаки движения "Талибан" на коалиционные вооруженные силы в Афганистане.

Об этом говорится в заявлении спикера Пентагона Джонатана Хоффмана, опубликованном 29 июня на официальном сайте ведомства. "Министерство обороны продолжает оценивать сведения о том, что оперативники российского ГРУ занимались злонамеренной деятельностью против Соединенных Штатов и коалиционных сил в Афганистане. На сегодняшний день министерство не имеет доказательств, подтверждающих недавние обвинения", – подчеркнул он.

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