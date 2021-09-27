Песков сказал, что Путин является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть "навязчивой идеей"

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах Фото: ЕРА

Как сказал Песков, Путин, "конечно, является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе".

По мнению спикера главы Кремля, в этом вопросе "все хорошо в меру". Что именно является мерой, он не уточнил.