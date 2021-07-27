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Племянники президента Таджикистана избили министра здравоохранения после смерти матери от COVID-19 – СМИ

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Сестра Рахмона умерла 20 июля
Сестра Рахмона умерла 20 июля
Фото: EPA

Трое сыновей родной сестры президента Таджикистана Эмомали Рахмона – Курбонби Рахмоновой – избили главу минздрава страны Джамолиддина Абдуллозоду. Об этом 26 июля сообщило "Радио Озоди" со ссылкой на источники.

Cестра президента Таджикистана, 64-летняя Курбонби Рахмонова, умерла 20 июля. Официальная причина смерти не называется, но СМИ сообщают, что у женщины был коронавирус и она проходила лечение в Медицинском центре при исполнительном аппарате президента Таджикистана.

Для ее лечения, по словам источников, были приглашены опытные специалисты из Германии, России и Узбекистана. За два часа до смерти сестры президента иностранные специалисты назвали способ лечения пациентки таджикскими врачами неправильным.

Это, по словам источников, вызвало ярость и возмущение детей женщины. Фахриддин, Фаррух и Зиедали Сафаровы сразу после смерти матери напали на врачей и присутствовавших медиков-чиновников. Успокоить их сумел только Рустам Эмомали, старший сын президента.

Больше всего в результате избиения пострадал глава Минздрава Джамолиддин Абдуллозода, получивший сильный удар в челюсть. У руководителя Медицинского центра при исполнительном аппарате президента Холмахмада Рахимзоды – травма головы, добавил собеседник "Радио Озоди. Другие врачи получили легкие травмы.

В дальнейшем министр здравоохранения не присутствовал на пресс-конференции ведомства и при передаче Соединенными Штатами Таджикистану 1,5 млн доз вакцины Moderna.

Шодихон Джамшед, замглавы Минздрава, 26 июля на встрече с журналистами сказал, что министр Абдуллозода находится в служебной командировке за пределами Таджикистана. Информацию об избиении он назвал слухами.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Таджикистане с начала эпидемии подтвердили 14 673 случая болезни, умерло 118 человек. Население страны – 9,3 млн.

Теги: нападение, Таджикистан, Эмомали Рахмон, избиение, коронавирус
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