Племянники президента Таджикистана избили министра здравоохранения после смерти матери от COVID-19 – СМИ

Cестра президента Таджикистана, 64-летняя Курбонби Рахмонова, умерла 20 июля. Официальная причина смерти не называется, но СМИ сообщают, что у женщины был коронавирус и она проходила лечение в Медицинском центре при исполнительном аппарате президента Таджикистана.

Для ее лечения, по словам источников, были приглашены опытные специалисты из Германии, России и Узбекистана. За два часа до смерти сестры президента иностранные специалисты назвали способ лечения пациентки таджикскими врачами неправильным.

Это, по словам источников, вызвало ярость и возмущение детей женщины. Фахриддин, Фаррух и Зиедали Сафаровы сразу после смерти матери напали на врачей и присутствовавших медиков-чиновников. Успокоить их сумел только Рустам Эмомали, старший сын президента.

Больше всего в результате избиения пострадал глава Минздрава Джамолиддин Абдуллозода, получивший сильный удар в челюсть. У руководителя Медицинского центра при исполнительном аппарате президента Холмахмада Рахимзоды – травма головы, добавил собеседник "Радио Озоди. Другие врачи получили легкие травмы.

В дальнейшем министр здравоохранения не присутствовал на пресс-конференции ведомства и при передаче Соединенными Штатами Таджикистану 1,5 млн доз вакцины Moderna.

Шодихон Джамшед, замглавы Минздрава, 26 июля на встрече с журналистами сказал, что министр Абдуллозода находится в служебной командировке за пределами Таджикистана. Информацию об избиении он назвал слухами.