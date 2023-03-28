Полиция США опубликовала видео из школы в Нэшвилле, где застрелили шесть человек

По данным полиции, стрелок прибыл к школе на своей машине Фото: ЕРА

В ролике зафиксировано, как на парковку возле школы подъезжает легковой автомобиль, затем вооруженный человек стреляет во входные двери учебного заведения и заходит внутрь. Камеры наблюдения также зафиксировали стрелка в коридорах школы.

"Одри Элизабет Хейл подъехала [...] на своей Honda Fit этим утром, припарковалась и выстрелила в здание. Она была вооружена двумя штурмовыми автоматами и 9-миллиметровым пистолетом", – сообщили правоохранители.

Они также показали оружие, которое использовал стрелок.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 28, 2023

На вечернем брифинге представитель полиции Нэшвилла сообщил, что Хейл – трансгендер, но не уточнил, кем именно по полу считал себя стрелок, пишет Associated Press.

По данным правоохранителей, по меньшей мере два из трех видов оружия, которые имела при себе Хейл, были получены законно. При обыске в доме стрелка нашли обрез и "дробовик".

Известно, что Хейл ранее училась в школе, в которую затем проникла с оружием.