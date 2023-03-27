В американской школе женщина застрелила шесть человек, в том числе трех детей. Ее убила полиция

Полиция утверждает, что вступила в перестрелку на втором этаже школы Фото: ЕРА

"Стрелявшим занялись полицейские и убили его", – говорится в сообщении.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023

Позже полиция в Facebook рассказала еще о шести погибших.

"Три ученика и трое взрослых сотрудника Covenant School были смертельно ранены активным стрелком, который идентифицирован как 28-летняя женщина из Нэшвилла. Двое сотрудников департамента полиции, которые прибыли в здание и пришли на звуки выстрелов, вступили в перестрелку на втором этаже и застрелили ее", – сказано в посте.

NBC News отмечает, что сразу местные власти сообщали, что стрелком является подросток.

По данным телеканала, в школе, где произошла стрельба, учатся дети от дошкольного возраста до шестого класса.