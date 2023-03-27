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В американской школе женщина застрелила шесть человек, в том числе трех детей. Ее убила полиция

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Полиция утверждает, что вступила в перестрелку на втором этаже школы
Полиция утверждает, что вступила в перестрелку на втором этаже школы
Фото: ЕРА

27 марта в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) в школе Covenant School при пресвитерианской церкви произошла стрельба. Об этом проинформировала в Twitter полиция Нэшвилла.

"Стрелявшим занялись полицейские и убили его", – говорится в сообщении.

Позже полиция в Facebook рассказала еще о шести погибших.

"Три ученика и трое взрослых сотрудника Covenant School были смертельно ранены активным стрелком, который идентифицирован как 28-летняя женщина из Нэшвилла. Двое сотрудников департамента полиции, которые прибыли в здание и пришли на звуки выстрелов, вступили в перестрелку на втором этаже и застрелили ее", – сказано в посте.

https://www.facebook.com/MetroNashvillePoliceDepartment/posts/pfbid0ZULsPHPGeeXMCanDeXXivRE7eTaa2BZEjDJqv5qMzCYKaNWgS9JhkJxuDs8aQwPal

NBC News отмечает, что сразу местные власти сообщали, что стрелком является подросток.

По данным телеканала, в школе, где произошла стрельба, учатся дети от дошкольного возраста до шестого класса.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: стрельба, полиция, церковь, перестрелка, дети, Теннесси, женщины, полицейский, погибшие, школа
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