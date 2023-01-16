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В США в результате стрельбы погибли шесть человек, в том числе шестимесячный ребенок

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Жертв нашла полиция, прибывшая по вызову
Жертв нашла полиция, прибывшая по вызову
Фото: ЕРА (архив)

Рано утром 16 января в американском городе Гошен (штат Калифорния) произошла стрельба, жертвами которой стали шесть человек. Об этом со ссылкой на полицию сообщает Associated Press.

Полиция получила сообщения о многочисленных выстрелах в одном из домов и отправилась туда, рассказал местный шериф Майк Будро. Офицеры нашли тела двух жертв возле указанного дома и еще одно тело у двери помещения.

Внутри дома полиция обнаружила еще двух погибших и одного раненого мужчину, но он скончался позже в больнице.

В числе жертв оказались 17-летняя женщина и ее шестимесячный ребенок.

Стражи порядка рассказали, что в связи со стрельбой разыскивают "как минимум" двух человек. Предполагается, что к преступлению причастна местная банда. Инцидент может быть связан с торговлей наркотиками.

Будро отметил, что убитая семья могла быть "целевой" для стрелявших.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, стрельба, полиция, наркотики, больница, Калифорния, жертвы, преступление, торговля, женщины, семья, ребенок, погибшие
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