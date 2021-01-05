Помпео показал снимок, как украинский военный подарил ему нашивку в киевском госпитале

В представительстве Украины при НАТО заявили, что были тронуты рассказом госсекретаря США Майка Помпео о подаренной ему украинским военным нашивке, и поблагодарили США за поддержку.

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, как во время его пребывания в киевском госпитале украинский военнослужащий подарил ему нашивку с формы.

"Когда я посещал киевский военный госпиталь, чтобы встретиться с храбрыми украинскими борцами за свободу, один из них сорвал нашивку со своей формы и отдал ее мне. Никогда не недооценивайте силу", – написал Помпео в Twitter 3 января.

Showing up matters. When I visited a Kyiv military hospital to meet brave Ukrainian freedom fighters, one of them ripped the patch off his uniform and gave it to me. Never underestimate the power of #LeadingFromTheFront. pic.twitter.com/SlPEtZ3zOk — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Представительство Украины при НАТО заявило в Twitter, что Украина ценит поддержку США.

"Мы были тронуты, когда вы поделились этой историей с министрами иностранных дел НАТО", – говорится в сообщении.

We highly value US support and we were touched when you shared this story with #NATO foreign ministers. https://t.co/3Iv8efnSUY — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) January 4, 2021

Помпео находился в Киеве с официальным визитом 30–31 января 2020 года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.