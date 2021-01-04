"Не доверять и проверять". Помпео объяснил, как Соединенным Штатам следует относиться к России

С Россией Соединенным Штатам нужно вести себя так же, как с коммунистическим Китаем, считает госсекретарь США Майк Помпео.

Соединенным Штатам следует проверять все, что делает Россия. Об этом 3 января в Twitter заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"США должны подходить к России так же, как мы относимся к коммунистическому Китаю: не доверять и проверять", – написал он.

Свой твит дипломат сопроводил фотографией, на которой изображен он сам и президент РФ Владимир Путин.

U.S. has to approach Russia the same way we approach Communist China: distrust and verify. pic.twitter.com/dwKRRZnriW — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Перед этим Помпео заявил в Twitter, что ни одна администрация США не относилась к России "так жестко", как нынешняя. Этот твит также был проиллюстрирован Путиным.

Russia, Russia, Russia. . . let's talk Russia, cut through the noise. No Administration has been as tough on Russia as we have. Period. Full stop. Look at the facts. #LeadingFromTheFront pic.twitter.com/bUIyHt2IWm — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

В других твитах Помпео упомянул о передаче Украине летального оружия для "борьбы за свободу", напомнил о поддержке Вашингтоном борьбы Украины против российской агрессии, а также отметил, что "вооруженные силы РФ не могут соперничать с американской огневой мощью".

Отношения США и России ухудшились в том числе в связи с оккупацией части украинской территории. Первые санкции США в отношении РФ из-за агрессии против Украины были введены в 2014 году. Они несколько раз расширялись и продлевались. 25 февраля 2020 года глава Белого дома Дональд Трамп на год продлил экономические санкции в отношении России.

22 декабря США ввели санкции против 58 китайских и 45 российских компаний и ведомств, работающих в военной сфере.