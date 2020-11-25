Помпео заявил, что Госдеп готов приступить к передаче власти команде Байдена

24 ноября Управление общих служб США сообщило штабу кандидата в президенты США, демократа Джо Байдена, о готовности администрации нынешнего президента страны, республиканца Дональда Трампа, начать процедуру передачи власти. Госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что Госдепартамент США выполнит все требования закона.

Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News 24 ноября заявил, что подконтрольное ему ведомство готово начать процедуру передачи власти кандидату в президенты страны от Демократической партии Джо Байдену.

Он подчеркнул, что Госдепартамент США выполнит все требования закона в связи с решением Управления общих служб.

"Мы начали процесс, посмотрим, что от нас требуется в соответствии с решением Управления общих служб. Сделаем все, что требуется по закону", – сказал Помпео.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В стране двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации. С победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп 24 ноября поручил Управлению общих служб и своей команде сделать все что нужно для передачи власти Байдену. Он отметил, что готов продолжать борьбу. Директор управления Эмили Мерфи заявила, что пришла к этому решению независимо, на основании закона и имеющихся фактов. Белый дом, по ее словам, не оказывал на нее давление.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.