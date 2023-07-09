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Пономарев: Путину удалось найти двух человек, которые добровольно отказались от высшей власти в стране – Медведева и Пригожина

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Пономарев: Могу только лишний раз поаплодировать Путину
Пономарев: Могу только лишний раз поаплодировать Путину
Фото: Илья Пономарев / Facebook

То, что сделал владелец частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией, Евгений Пригожин в конце своего мятежа, эквивалентно тому, что сделал замглавы Совбеза страны-агрессора РФ и ее экс-президент Дмитрий Медведев в 2011–2012 годах. Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер и украинский гражданин Илья Пономарев в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"То есть он мог уже взять Москву, было продемонстрировано, что это возможно. И он просто взял и остановился, он добровольно отказался от высшей власти в стране. Могу только лишний раз поаплодировать [президенту страны-агрессора РФ] Владимиру Владимировичу [Путину], который умеет выбирать таких людей. Это дорогого стоит в жизни – найти двух людей, которые добровольно отказались от высшей власти в стране".

По его словам, в результате для жителей России ситуация выглядит не так, как за ее пределами, где считают, что в результате бунта Пригожина Путин выглядит слабым.

"Посмотрите на это глазами российских элит и российских граждан. Российские граждане увидели, что Путин-то у нас по-прежнему крутой, что он за все это время, за которое были одни поражения, впервые одержал победу, причем единолично. То есть поражения – это были поражения армии, а победа сейчас – его личная, он единолично остановил мятеж, который был против него", – объяснил Пономарев.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня 2023 года Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".

Пригожин заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев.

Путин называл происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Илья Пономарев, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
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