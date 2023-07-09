Пономарев: Путину удалось найти двух человек, которые добровольно отказались от высшей власти в стране – Медведева и Пригожина

"То есть он мог уже взять Москву, было продемонстрировано, что это возможно. И он просто взял и остановился, он добровольно отказался от высшей власти в стране. Могу только лишний раз поаплодировать [президенту страны-агрессора РФ] Владимиру Владимировичу [Путину], который умеет выбирать таких людей. Это дорогого стоит в жизни – найти двух людей, которые добровольно отказались от высшей власти в стране".
По его словам, в результате для жителей России ситуация выглядит не так, как за ее пределами, где считают, что в результате бунта Пригожина Путин выглядит слабым.
"Посмотрите на это глазами российских элит и российских граждан. Российские граждане увидели, что Путин-то у нас по-прежнему крутой, что он за все это время, за которое были одни поражения, впервые одержал победу, причем единолично. То есть поражения – это были поражения армии, а победа сейчас – его личная, он единолично остановил мятеж, который был против него", – объяснил Пономарев.
На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня 2023 года Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".
Пригожин заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев.
Путин называл происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.