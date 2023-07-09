Пономарев: Путину удалось найти двух человек, которые добровольно отказались от высшей власти в стране – Медведева и Пригожина

"То есть он мог уже взять Москву, было продемонстрировано, что это возможно. И он просто взял и остановился, он добровольно отказался от высшей власти в стране. Могу только лишний раз поаплодировать [президенту страны-агрессора РФ] Владимиру Владимировичу [Путину], который умеет выбирать таких людей. Это дорогого стоит в жизни – найти двух людей, которые добровольно отказались от высшей власти в стране".

По его словам, в результате для жителей России ситуация выглядит не так, как за ее пределами, где считают, что в результате бунта Пригожина Путин выглядит слабым.

"Посмотрите на это глазами российских элит и российских граждан. Российские граждане увидели, что Путин-то у нас по-прежнему крутой, что он за все это время, за которое были одни поражения, впервые одержал победу, причем единолично. То есть поражения – это были поражения армии, а победа сейчас – его личная, он единолично остановил мятеж, который был против него", – объяснил Пономарев.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube