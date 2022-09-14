Португалия начала расследование по делу об утечке секретных документов НАТО

Генеральная прокуратура Португалии заявила агентству, что расследование ведет прокуратура Главного управления следствия и прокуратуры.

По сообщению португальской газеты Diário de Notícias, правительство Португалии было проинформировано о ситуации разведывательными службами США через посольство в Лиссабоне благодаря сообщению, которое было направлено непосредственно премьер-министру Антониу Кошта в августе прошлого года.

Официальный представитель посольства США в Лиссабоне не отрицал информацию, отметив, что "не комментирует вопросы разведки". Министерство обороны Португалии заявило, что уже расследует "все признаки потенциального нарушения компьютерной безопасности".

НАТО, пишет газета, потребует объяснений и гарантий в этом вопросе от португальского правительства. На следующей неделе в штаб-квартиру Альянса от имени премьер-министра Португалии отправится делегация для встречи на высоком уровне.