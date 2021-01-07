ГОРДОН
 
 
МИР

В посольстве Великобритании опровергли информацию о послаблении санкций против России

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и придерживается санкций против России за незаконную аннексию Крыма.

Сообщение о том, что санкции против РФ ослаблены, являются ложными, сообщили в посольстве Великобритании в Украине
Сообщение о том, что санкции против РФ ослаблены, являются ложными, сообщили в посольстве Великобритании в Украине
Фото: depositphotos.com

Посол Великобритании Мелинда Симмонс опровергла информацию о якобы послаблении  санкционного режима против России после выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом 7 января в Facebook написала пресс-служба посольства.

"Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и соблюдает санкции против России за незаконную аннексию Крыма. Сообщение о том, что эти санкции были ослаблены, являются ложными", – сказано в посте.

Лицензия, выданная британским министерством финансов для морских портов Крыма сохраняет решение Совета ЕС оо санкциинной политике в отношении РФ, отмечено в сообщении.

https://www.facebook.com/ukinukraine/posts/3832062743481213

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Великобритания, как не государство-член ЕС начала процедуру инкорпорирования санкционных режимов Евросоюза, в частности РФ, с собственным законодательством. Соотверствующее заявление опубликовано 6 января на сайте МИД.

"Информация о любом послабление Великобританией санкций против России не соответствует действительности. Офис по имплементации финансовых санкций при Казначействе Соединенного Королевства опубликовал "Общую лицензию", в котором воссоздано уже существующее с 2017 года отступление ЕС от санкционного режима против РФ, введенное решением Совета ЕС 2017/1561 к первоначальному решению 2014/145 / CFSP от 17 марта 2014 года", – пояснили в МИД.

По информации министерства, в статье 2 решения ЕС 2017/1561 содержится перечень действий физических и юридических лиц, на которые не распространяется санкционный режим ЕС.

"В частности, удовлетворение основных потребностей в портах Крыма: приобретение продуктов питания, лекарств, оплату лечения. Ни о каких других нововведениях речь не идет", – подчерукнули в министерстве.

Великобритания с 1 января 2021 года разрешила своим судам заходить в Керченский, Ялтинский и Евпаторийский порты оккупированного Крыма. Об этом сообщается в генеральной лицензии, опубликованной 6 января пресс-службой правительства королевства.

В документе говорится, что британским торговым судам разрешено оплачивать лоцманские услуги за проход через Керченский пролив и за пользование крымскими портами. О намерении зайти в порт или пройти под Крымским мостом капитаны судов должны информировать британский регулирующий орган, контролирующий соблюдение санкционного режима (Office of Financial Sanctions Implementation).

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В июле 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты полуострова.

Заход иностранных судов в порты Крыма является нарушением международного права, а также законодательства Украины.

Теги: Россия, Крым, Украина, Великобритания, санкции, Керченский пролив, Евросоюз, Мелинда Симмонс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сбылась еще одна мечта". Grosu с Полянским похвастались самодельными кольцами
"Сбылась еще одна мечта". Grosu с Полянским похвастались самодельными кольцами
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
Саша Барон Коэн заявил, что после премьеры второй части фильма о Борате "запер своего персонажа в шкафу"
Саша Барон Коэн заявил, что после премьеры второй части фильма о Борате "запер своего персонажа в шкафу"
alyona alyona показала семейное застолье на Рождество
alyona alyona показала семейное застолье на Рождество
  "Видите, как это ужасно?" 64-летний Том Хэнкс побрился налысо ради роли в кино. Видео
  "Видите, как это ужасно?" 64-летний Том Хэнкс побрился налысо ради роли в кино. Видео
Жена Остапчука рассекретила свой возраст и рассказала, на каком языке разговаривает с мужем
Жена Остапчука рассекретила свой возраст и рассказала, на каком языке разговаривает с мужем
Он ей – пять машин, она ему – картины. Кардашян и Уэст накануне решения о разводе обменялись дорогими подарками – СМИ
Он ей – пять машин, она ему – картины. Кардашян и Уэст накануне решения о разводе обменялись дорогими подарками – СМИ
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
В дом Деппа в Лос-Анджелесе проникла грабительница – СМИ
В дом Деппа в Лос-Анджелесе проникла грабительница – СМИ
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
"Размораживаем улыбки". Дан Балан позировал на фото с куском льда
"Размораживаем улыбки". Дан Балан позировал на фото с куском льда
  Сооснователь "Квартета И" Барац: Пару раз мне поступали недвусмысленные предложения от геев
  Сооснователь "Квартета И" Барац: Пару раз мне поступали недвусмысленные предложения от геев G
Дмитрий ГОРДОН
"Самое идеальное тело во всем мире". 51-летняя Лопес выставила оголенные ягодицы
"Самое идеальное тело во всем мире". 51-летняя Лопес выставила оголенные ягодицы
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
Переболевшая COVID-19 Дедженерес была замечена в Калифорнии на прогулке со своей избранницей. Фото
Переболевшая COVID-19 Дедженерес была замечена в Калифорнии на прогулке со своей избранницей. Фото
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Я офигела". Кудрявцева случайно узнала, что заразилась коронавирусом
"Я офигела". Кудрявцева случайно узнала, что заразилась коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS