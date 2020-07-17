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Пожар на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard потушили спустя четыре дня

Пожар на корабле Военно-морских сил США USS Bonhomme Richard, который вспыхнул 12 июля, удалось ликвидировать 16 июля. В Тихоокеанском флоте пока не знают, смогут ли использовать корабль в дальнейшем.

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Сейчас пожарные команды исследуют каждое помещение корабля, чтобы убедиться, что все очаги возгорания ликвидированы
Сейчас пожарные команды исследуют каждое помещение корабля, чтобы убедиться, что все очаги возгорания ликвидированы 
Фото: cpf.navy.mil

Пожар на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard потушили 16 июля, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота Военно-морских сил США.

Корабль, который сейчас находится на базе Военно-морских сил США в Сан-Диего (штат Калифорния), загорелся 12 июля. В момент возгорания на корабле находилось около 160 моряков. 

15 июля в целях предосторожности с USS Bonhomme Richard и пирса вывели весь персонал, поскольку корабль осел и изменил крен, но 16 июля тушение пожара продолжилось. 

"После четырех дней тушения все известные очаги возгорания на борту USS Bonhomme Richard были ликвидированы. Наши пожарные команды исследуют каждое помещение, чтобы проверить, нет ли там огня", – рассказал контр-адмирал Филип Собек.

Он отметил, что причина пожара до сих неясна. Расследование будет начато только после тщательного осмотра корабля.

"Мы не знаем масштабов ущерба. Пока слишком рано делать какие-либо прогнозы или обещания по поводу будущего корабля. Мы не сможем сделать каких-либо выводов, пока не завершится расследование", – сказал Собек.

Вследствие пожара пострадало 63 человека – 40 моряков и 23 гражданских лица. По данным пресс-службы ВМС, они получили незначительные травмы. 

На данный момент известно, что пожар начался на нижней грузовой палубе. Собек подчеркнул, что на борту корабля было около миллиона галлонов топлива, но они располагались "намного ниже многих источников тепла". 

Bonhomme Richard был спущен на воду в 1997 году. 

Теги: США, пожар, корабль, Сан-Диего, моряки
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