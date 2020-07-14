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Пожар на военном корабле в Сан-Диего продолжается вторые сутки, пострадало 59 человек. Фоторепортаж

Сегодня 10.14
В общей сложности 36 моряков и 23 гражданских пострадали от незначительных травм в результате возгорания на десантном корабле USS Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в Сан-Диего (штат Калифорния), сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота Военно-морских сил США. Что стало причиной возгорания, пока неясно. Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек на брифинге отметил, что пожар начался на нижней грузовой палубе. Собек подчеркнул, что на борту корабля было около миллиона галлонов топлива, но они располагались "намного ниже многих источников тепла".
Теги: США, пожар, корабль, Сан-Диего, ВМС США
 

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