Пожар на военном корабле в Сан-Диего продолжается вторые сутки, пострадало 59 человек. Фоторепортаж
В общей сложности 36 моряков и 23 гражданских пострадали от незначительных травм в результате возгорания на десантном корабле USS Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в Сан-Диего (штат Калифорния), сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота Военно-морских сил США.
Что стало причиной возгорания, пока неясно. Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек на брифинге отметил
, что пожар начался на нижней грузовой палубе. Собек подчеркнул, что на борту корабля было около миллиона галлонов топлива, но они располагались "намного ниже многих источников тепла".