Правительство Японии ушло в отставку

Суга стал седьмым премьером Японии с начала 2000-х годов, который ушел после года пребывания на должности Фото: EPA

О планах уйти в отставку Суга заявил в начале сентября. Сперва он выдвигал свою кандидатуру на второй срок, но отказался от этого плана из-за падения поддержки как внутри своей партии, так и среди общественности.

Суга стал седьмым премьером Японии с начала 2000-х годов, который ушел после примерно года пребывания на должности.

Новым премьер-министром с сегодняшнего дня становится Фумио Кисида, отмечает Kyodo News. Голосование за его кандидатуру прошло 4 октября.

Kyodo News подчеркивает, что голосование за Кисиду было не более чем формальностью, поскольку правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией, которая на прошлой неделе избрала его своим новым лидером, контролирует обе палаты японского правительства.