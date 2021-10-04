Правительство Японии ушло в отставку

О планах уйти в отставку Суга заявил в начале сентября. Сперва он выдвигал свою кандидатуру на второй срок, но отказался от этого плана из-за падения поддержки как внутри своей партии, так и среди общественности.
Суга стал седьмым премьером Японии с начала 2000-х годов, который ушел после примерно года пребывания на должности.
Новым премьер-министром с сегодняшнего дня становится Фумио Кисида, отмечает Kyodo News. Голосование за его кандидатуру прошло 4 октября.
Kyodo News подчеркивает, что голосование за Кисиду было не более чем формальностью, поскольку правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией, которая на прошлой неделе избрала его своим новым лидером, контролирует обе палаты японского правительства.
В сентябре прошлого года Суга стал 99-м премьер-министром Японии, сменив на этом посту Синдзо Абэ. Он являлся самым старшим на этой должности после Киити Миядзавы.