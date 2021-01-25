Премьер-министр Италии Конте собрался в отставку – СМИ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте хочет понимать, что ожидает главу правительства до конца срока полномочий, сообщила итальянская газета La Repubblica.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте может объявить об отставке и ведет переговоры с центристами, чтобы добиться повторного назначения, сообщила итальянская газета La Repubblica 24 января.

Цель Конте – найти соглашение, которое предоставляет ясную политическую перспективу для руководителя правительства до конца срока полномочий, написало издание.

На прошлой неделе Сенат Италии выразил вотум доверия правительству Конте, сохранив его должность. Оппозиционные партии заявляли, что обратятся к президенту страны Серджо Маттарелле с просьбой вмешаться и заставить его уйти в отставку, сообщало ВВС.

Выступая на дебатах в Сенате Конте говорил о важности сохранить политическое единство в эпоху "исторического вызова" пандемии коронавируса.

Будучи на посту премьера, Конте не смог договориться с экс-премьером страны Маттео Ренци по поводу использования средств Евросоюза, которые выделили Италии на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Ренци советовал Конте проводить более смелые реформы и обвинил его в озабоченности распределением государственных постов.