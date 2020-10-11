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Премьер-министр Островов Кука назначил себя на 17 должностей, его заместители тоже получили по несколько портфелей

Глава правительства Островов Кука Марк Браун совмещает пост премьера с 16 должностями, в том числе генпрокурора, министра финансов, министра иностранных дел, главы полиции и пенсионного фонда.

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Браун стал 12-м главой правительства Островов Кука
Браун стал 12-м главой правительства Островов Кука
Фото: Office of the Prime Minister / Facebook

Глава правительства Островов Кука Марк Браун назначил себя на 17 государственных топ-должностей, сообщила пресс-служба офиса премьер-министра в Facebook 7 октября.

Браун, будучи премьер-министром, возглавил министерство финансов (эту должность он занимает с 2010 года) и министерство иностранных дел, также он глава государства, генеральный прокурор, глава полиции и пенсионного фонда. Кроме того, Браун отвечает за энергетику, телекоммуникации, госрасходы, морские и природные ресурсы, инвестиции и другие отрасли.

Как сказано в публикации, заместители Брауна получили по несколько портфелей. В частности, вице-премьер Роберт Тайпатау теперь совмещает также должности министра транспорта и министра инфраструктуры.

"Премьер-министр Браун в восторге от потенциала своего кабинета министров и присвоенных им портфелей", – говорится в релизе правительства.

https://www.facebook.com/pmoffice.gov.ck/posts/3350843904995616

Местная газета Cook Island News пишет, что Браун говорил о намерениях отказаться от части портфелей, в частности речь идет о должности глав МИД и минфина.

Лидер оппозиции Тина Браун заявила изданию, что такое распределение портфелей указывает на то, насколько "уверен" в потенциале других министров глава правительства. Она не исключила, что Браун установил новый рекорд на Островах Кука по количеству портфелей.

Браун стал 12-м главой правительства Островов Кука. Он вступил в должность 30 сентября, унаследовав часть полномочий предыдущего премьера Генри Пуны, который занимал пост последние 10 лет.

Острова Кука – архипелаг в южной части Тихого океана в Полинезии – входят в Королевство Новой Зеландии.

Теги: Новая Зеландия, вице-премьер, премьер-министр, назначение
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