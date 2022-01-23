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Президент Армении объявил об уходе в отставку

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Саркисян: Я долго думал и решил уйти с поста президента республики
Саркисян: Я долго думал и решил уйти с поста президента республики
Фото: ՀՀ նախագահի աշխատակազմ/ Office of the President of the Republic of Armenia / Facebook

Президент Армении Армен Саркисян 23 января объявил об уходе в отставку. Об этом сообщается на сайте президента.

Саркисян заявил, что тоже посвятил себя этой миссии. Он заявил, что, принимая решение стать президентом, он исходил "из сделанного предложения, согласно которому новый президентский институт будет иметь инструменты, возможности влиять на внешнеполитическую, экономическую, инвестиционную политику, отношения с диаспорой, а также продвигать национальные интересы в международную арену, новую научно-образовательную и создать высокотехнологичную среду".

Он упомянул события, которые произошли в Армении весной 2018 года. Протесты получили название Бархатная революция.

"Может возникнуть вопрос, почему я не ушел в отставку в тот момент? Ответ очевиден: поскольку я взял на себя ответственность как президент Республики. Я был обязан сделать все, что в моих силах, чтобы избежать дальнейшего углубления внутреннего раскола, возможных столкновений, которые могли привести к крайне негативным последствиям. Я стремился использовать авторитет и связи, полученные в результате многолетней работы, использовать свой международный политический и экономический потенциал для построения сильного, стабильного государства", – заявил Саркисян.

Президент заявил, что не смог повлиять на политические события из-за "отсутствия соответствующих инструментов" согласно конституции страны.

"Целью моего предложения был не переход от одной формы правления к другой (парламентской к полупрезидентской или президентской), а создание государственной системы, основанной на системе сдержек и противовесов. Без этого трудно говорить о значительных достижениях, потому что прогресс и успех может быть достигнут только в условиях предсказуемой, слаженной системы. Рад, что создана комиссия по конституционным изменениям, за что благодарю правительство. Надеюсь, что со временем конституционные изменения произойдут, следующий президент и институт президента смогут работать в более сбалансированной, согласованной среде", – заявил он.

По словам Саркисяна, его решение об отставке не эмоциональное.

"Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике. У президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время", – заявил он.

Уходящий с должности Саркисян призвал народ к единству.

"В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов", – заявил он.

Контекст:

До 2015 года в Армении действовала конституция, принятая в 1995 году и одобренная на референдуме в ноябре 2005 года. Согласно ей, Армения была унитарным государством с президентской формой правления.

В декабре в стране прошел референдум, по итогам которого Армения перешла на парламентскую форму правления. Согласно проекту изменений конституции, президент Армении избирается не на пять лет прямым всенародным голосованием, а на семь – депутатами парламента и представителями органов местного самоуправления. Кроме того, президент не может избираться более одного раза и состоять в какой-либо партии. Высшим органом власти стало правительство, которому подчинены вооруженные силы. Фактическим руководителем Армении стал премьер-министр, назначаемый президентом из числа кандидатов от партии или блока, победивших на парламентских выборах.

Саркисян, до этого занимавший пост премьер-министра, был утвержден на должность президента в ходе тайного голосования в парламенте 1 марта 2018 года. Он – первый президент Армении, избранный в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании.

В июле 2021 года Саркисян призывал изменить конституцию и вновь стать президентской республикой.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Армения, отставка, президент Армении Армен Саркисян, Армен Саркисян
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