Президент Палестины впервые за 11 лет встретился с израильским министром

По его словам, они обсудили вопросы политики безопасности, гражданские и экономические вопросы. Также темами разговора были формирование безопасности и экономическая ситуация на Западном берегу Иордана и в Газе.

"Мы договорились продолжить обсуждение вопросов, которые были подняты в ходе встречи", – отметил он.

We also discussed shaping the security and economic situations in the West Bank and in Gaza. We agreed to continue communicating further on the issues that were raised during the meeting. — * * - Benny Gantz (@gantzbe) August 29, 2021

Палестинский чиновник из Управления по вопросам гражданских дел Хасан аль-Шейх добавил в Twitter, что переговоры охватили "все аспекты" палестино-израильских отношений.

President Mahmoud #Abbas met this evening in #Ramallah with Mr. Benny #Gantz, they have discussed the Palestinian-Israeli relations on all aspects. https://t.co/hRJYh4zZNf — * * Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) August 29, 2021

Вместе с тем источник BBC в израильском правительстве подчеркнул, что на этой встрече не обсуждались мирные переговоры. По словам собеседника журналистов, "дипломатического процесса с палестинцами нет и не будет".

Это первая официальная встреча подобного уровня с 2010 года, когда Аббас встречался с тогдашним премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в США.