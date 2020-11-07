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При крушении самолета в Подмосковье погиб ведущий телеканала НТВ – СМИ

По информации "Интерфакса", ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой погиб вместе с женой.

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Колтовой погиб в результате крушения самолета Cesna
Колтовой погиб в результате крушения самолета Cesna
Скриншот: НТВ / YouTube

В результате крушения легкомоторного самолета Cesna в Московской области погибли ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой и его жена. Об сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Агентство отмечает, что официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Самолет Cesna разбился при выполнении аварийной посадки недалеко от города Люберцы Московской области вечером 7 ноября. МЧС РФ сообщало, что при крушении погибло два человека.

Источники "Интерфакса" утверждали, что причиной катастрофы могла стать неисправность двигателя или пожар на борту.

Теги: Россия, самолет, катастрофа, крушение, МЧС РФ, Подмосковье
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