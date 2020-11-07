В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. Два человека погибли

В районе поселка Томилино (Люберцы, Московская область, РФ) 7 ноября потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщается на информационном портале министерства чрезвычайных ситуаций России.
"По предварительным данным, на борту самолета было два человека, они погибли", – отметили в ведомстве.
Причины авиакатастрофы ведомство не называет. Однако агентство "Интерфакс", ссылаясь на неназванного собеседника в МЧС, сообщило, что, по предварительным данным, самолет Cesna выполнял аварийную посадку из-за неисправности двигателя. Другой источник утверждает, что на борту начался пожар.
Очевидцы сообщили о крушении легкомоторного самолёта на юго-востоке столицы.— Москва 24 (@infomoscow24) November 7, 2020
Подробнее: https://t.co/SnirBgbcDe
Фото: телеграм-канал «Москва 24» pic.twitter.com/BEV8BsqCIE