В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. Два человека погибли

Причиной крушения легкомоторного самолета в Московской области стал неисправный двигатель, сообщает "Интерфакс".

В районе поселка Томилино (Люберцы, Московская область, РФ) 7 ноября потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщается на информационном портале министерства чрезвычайных ситуаций России.

"По предварительным данным, на борту самолета было два человека, они погибли", – отметили в ведомстве.

Причины авиакатастрофы ведомство не называет. Однако агентство "Интерфакс", ссылаясь на неназванного собеседника в МЧС, сообщило, что, по предварительным данным, самолет Cesna выполнял аварийную посадку из-за неисправности двигателя. Другой источник утверждает, что на борту начался пожар.