В американском Техасе разбился самолет, погибли два человека

Четырехместный самолет Grumman AA-5A Cheetah разбился в лесистой местности в округе Монтгомери американского штата Техас.

25 октября в округе Монтгомери американского штата Техас разбился самолет. Об этом проинформировал в Twitter департамент общественной безопасности штата.

В ведомстве отметили, что разбился одномоторный самолет, погибли два человека. Их личности на момент появления сообщения были неизвестны.

Расследованием инцидента занимается Федеральное авиационное управление США (FAA).

MONTGOMERY COUNTY - @TxDPSSoutheast Troopers responded to a Fixed Wing Single-Engine (N26136) plane crash in the neighborhood of Linnwood/Elm St. Two confirmed fatalities identities unknown. Area secure, FAA en route and lead agency for investigation. pic.twitter.com/NAV8andmWc — TxDPS - Southeast Texas Region (@TxDPSSoutheast) October 25, 2020

Телеканал ABC сообщил со ссылкой на FAA, что в населенном пункте Вудбранч разбился четырехместный самолет Grumman AA-5A Cheetah, зарегистрированный на пилота с лицензией, который проживает в городе Портер в том же округе Монтгомери.

Авиакатастрофа произошла в лесистой местности рядом с постройками.

Один из собеседников телеканала рассказал, что разбился его друг, опытный и "хороший пилот", у него остались жена и трое детей.