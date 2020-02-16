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При заходе на посадку в Москве самолет "Аэрофлота" едва не врезался в жилые дома – расследование

После того как самолет, выполнявший рейс из Шанхая, едва не врезался в дома подмосковной Лобни, "Аэрофлот" уволил командира экипажа, а второму пилоту объявил выговор, отмечает проект Baza.

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По данным Baza, "Аэрофлот" стал дополнительно тренировать пилотов
По данным Baza, "Аэрофлот" стал дополнительно тренировать пилотов
Фото: Аэрофлот - Российские авиалинии / Facebook

18 декабря 2019 года принадлежащий российской компании "Аэрофлот" самолет Boeing 777 едва не врезался в дома города Лобня при посадке в московском аэропорту Шереметьево после прилета из Шанхая. Об этом говорится в расследовании проекта Baza, опубликованном 16 февраля.

"Погодные условия в тот день были плохие: около аэропорта был сильный туман. По словам очевидцев, сначала они заметили Boeing только из-за слишком сильного рева двигателей. Самолет неожиданно вылетел из тумана – борт шел очень низко; очевидцам казалось, что до посадки всего несколько секунд, хотя от Лобни до Шереметьево еще пара километров. По словам очевидцев, самолет летел прямо в дома на улице Юности и только в последний момент Boeing поднял нос и ушел на второй круг", – рассказывают авторы.

По данным расследователей, Росавиация начала по этому факту проверку.

"Оказалось, что при заходе на посадку в Шереметьево у самолета сработала система предупреждения о близости земли – GPWS. Именно ее сигналы специалисты обычно видят в конце расшифровки черных ящиков – она сигнализирует об опасном сближении с землей", – отмечает Baza.

Выяснилось, что резкое снижение произошло, потому что "пилоты по каким-то причинам потеряли контроль над самолетом и смогли поднять его лишь за несколько секунд до катастрофы".

Авторы расследования утверждают, что "Аэрофлот" после инцидента уволил командира экипажа, а второму пилоту объявили выговор.

"Все пилоты Boeing 777 "Аэрофлота" после происшествия в Лобне должны пройти дополнительную тренировку на тренажере, а диспетчеров призвали внимательнее наблюдать за снижающимися самолетами и информировать КВС (командира воздушного судна. – "ГОРДОН") о слишком низкой высоте", – говорится в расследовании.

Теги: Россия, Москва, самолет, аэропорт, Аэрофлот, Шанхай, Boeing 777, Шереметьево, Boeing, Росавиация, пилот
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