Причиной отставки президента Армении могло стать второе гражданство – СМИ

Издание сообщило, что у Саркисяна было гражданство островного государства Сент-Китс и Невис. СМИ пишет, что в переписке с журналистам бывший президент не отрицает этот факт, но настаивает, что перед избранием начал процесс отказа от паспорта.

Саркисян рассказал, что в Сент-Китсе и Невисе действует программа получения гражданства в обмен на осуществление инвестиций в этой стране и именно так он без своего ведома стал гражданином этой страны.

Советник генерального прокурора Армении Гор Абраамян сообщил "Радио Азатутюн", что публикацию издания Hetq прокуратура направила в Службу национальной безопасности для дальнейшей проверки.