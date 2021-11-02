Прокуратура Швейцарии предъявила Блаттеру и Платини обвинения в мошенничестве

Платини (справа) работал консультантом Блаттера (слева) с 1998-го по 2002 год Фото: EPA

Обвинения связаны с переводом ФИФА в адрес Платини по поручению Блаттера 2 млн швейцарских франков (около $2,2 млн по курсу Центробанка Швейцарии) в начале 2011 года.

Отмечается, что с 1998-го по 2002 год Платини работал консультантом президента ФИФА Блаттера. Согласно соглашению между двумя чиновниками, Платини ежегодно получал вознаграждение в размере 300 тыс. швейцарских франков ($329 тыс.).

"Спустя восемь лет после прекращения своей консультативной деятельности Платини потребовал выплаты в размере 2 млн швейцарских франков. С помощью Блаттера соответствующие выплаты были произведены в начале 2011 года, – говорится в сообщении. – Собранные OAG доказательства усилили подозрение в том, что эта выплата была произведена безосновательно".

OAG представит свои выводы на слушании в Федеральном уголовном суде.