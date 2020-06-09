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Против российского актера Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП в Москве. По данным полиции, он был пьян

Вечером 8 июня российский актер Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель последнего автомобиля госпитализирован с травмами различной степени тяжести, сообщили в полиции.

 
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За рулем Jeep Grand Cherokee, который 8 июня попал в ДТП в Москве, был актер Ефремов
За рулем Jeep Grand Cherokee, который 8 июня попал в ДТП в Москве, был актер Ефремов
Фото: Baza / Telegram

В отношении водителя автомобиля Jeep Grand Cherokee, который вечером 8 июня выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада" на Смоленской площади в Москве, возбудили уголовное дело, сообщило главное управление министерства внутренних дел РФ по Москве. 

Ранее агентство "Интерфакс" сообщило, что за рулем Jeep Grand Cherokee находился российский актер Михаил Ефремов. 

Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на семь лет.

Водителя Jeep Grand Cherokee задержали на месте происшествия. 

Водитель "Лады" с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение, сообщили в полиции.

По данным Telegram-канал Baza, Ефремов развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона, по словам очевидцев, зажало в машине, он серьезно пострадал. По информации свидетелей ДТП, с Ефремовым в машине были двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

Начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин сообщил "РИА Новости", что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, это подтвердила экспертиза. 

Телеканал "360" опубликовал в YouTube видео, снятое после ДТП. 

ВИДЕО
Видео: Телеканал 360 / YouTube
Теги: Россия, ДТП, Москва, полиция, авария, алкоголь, Михаил Ефремов
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