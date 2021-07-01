Путин разрешил Росгвардии блокировать Керченский пролив

Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях после аннексии Крыма Фото: ЕРА

Изменения внесены в статью 13 закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации".

"РИА Новости" со ссылкой на пояснительную записку к документу пишет, что росгвардейцы смогут блокировать акватории важных государственных объектов. Военные обеспечивают безопасность акватории Керченского пролива, Крымского моста, электросетевого энергомоста в Крым и магистрального газопровода "Краснодарский край – Крым", сказано в сообщении.

Отсутствие у Росгвардии полномочий блокировать акватории охраняемых объектов при "попытках незаконного проникновения на них" создает угрозу терактов, диверсий и иных актов незаконного вмешательства, цитирует агентство пояснения к документу.

С 2018-го по 2019 год Росгвардия пресекла 142 попытки "незаконного проникновения на территорию (акватории) охраняемых объектов", добавило "РИА Новости".