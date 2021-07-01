Путин разрешил Росгвардии блокировать Керченский пролив

Изменения внесены в статью 13 закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации".
"РИА Новости" со ссылкой на пояснительную записку к документу пишет, что росгвардейцы смогут блокировать акватории важных государственных объектов. Военные обеспечивают безопасность акватории Керченского пролива, Крымского моста, электросетевого энергомоста в Крым и магистрального газопровода "Краснодарский край – Крым", сказано в сообщении.
Отсутствие у Росгвардии полномочий блокировать акватории охраняемых объектов при "попытках незаконного проникновения на них" создает угрозу терактов, диверсий и иных актов незаконного вмешательства, цитирует агентство пояснения к документу.
С 2018-го по 2019 год Росгвардия пресекла 142 попытки "незаконного проникновения на территорию (акватории) охраняемых объектов", добавило "РИА Новости".
Весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
После этого Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях.
В 2021 году Великобритания говорила о планах отправить в мае два военных корабля королевского флота в Черное море, чтобы продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО в регионе.
15 апреля стало известно, что Россия закрывает на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что согласно Конвенции ООН по морскому праву, "РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море".
16 апреля с заявлением о незаконности ограничения Россией судоходства в Керченском проливе выступила временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан. По ее словам, продолжающаяся оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины и угрожает трансатлантической безопасности.