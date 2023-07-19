Пять стран ЕС хотят продлить мораторий на импорт украинского зерна

Украина не сможет доставлять в Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию четыре вида зерновых культур Фото: EPA

Срок действия эмбарго должен был закончиться 15 сентября. Как заявил министр сельского хозяйства Роберт Телус, нет "существенных аргументов в пользу истечения срока".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Евросоюз не сохранит запрет на импорт зерна из Украины в эти пять стран после 15 сентября, запрет будет введен в одностороннем порядке. В таком случае Украина до конца года не сможет доставлять в Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию четыре вида зерновых культур: пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника.

В то же время транзит украинского продовольствия через эти страны продолжится, заявил Моравецкий.

Телус добавил, что ЕС должен создать надлежащие законопроекты и инфраструктурные инструменты для регулирования транспортировки украинского зерна в долгосрочной перспективе, сообщает Associated Press.