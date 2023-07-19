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Пять стран ЕС хотят продлить мораторий на импорт украинского зерна

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Украина не сможет доставлять в Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию четыре вида зерновых культур
Украина не сможет доставлять в Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию четыре вида зерновых культур
Фото: EPA

Польша, Румыния, Болгария, Венгрия и Словакия хотят продлить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины. Такое решение приняли министры сельского хозяйства этих стран на встрече в Варшаве (Польша) 19 июля, сообщает газета Rzeczpospolita.

Срок действия эмбарго должен был закончиться 15 сентября. Как заявил министр сельского хозяйства Роберт Телус, нет "существенных аргументов в пользу истечения срока". 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Евросоюз не сохранит запрет на импорт зерна из Украины в эти пять стран после 15 сентября, запрет будет введен в одностороннем порядке. В таком случае Украина до конца года не сможет доставлять в Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию четыре вида зерновых культур: пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника. 

В то же время транзит украинского продовольствия через эти страны продолжится, заявил Моравецкий.

Телус добавил, что ЕС должен создать надлежащие законопроекты и инфраструктурные инструменты для регулирования транспортировки украинского зерна в долгосрочной перспективе, сообщает Associated Press.

Контекст:

28 апреля Еврокомиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией по импорту украинской агропродукции в ЕС. Со 2 мая по 5 июня действовал запрет на свободный оборот украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в этих пяти странах. 5 июня его продлили до 15 сентября.

Эмбарго ввели из-за того, что фермеры из Польши и других стран выходили на акции протестов. Аграрии жаловались, что украинское зерно оседает в странах и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые.

Теги: Украина, Румыния, Польша, Словакия, Болгария, Венгрия, импорт, Варшава, эмбарго, Евросоюз, фермеры, Матеуш Моравецкий, ЕС, зерно
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