Пять стран ЕС хотят продлить мораторий на импорт украинского зерна

Срок действия эмбарго должен был закончиться 15 сентября. Как заявил министр сельского хозяйства Роберт Телус, нет "существенных аргументов в пользу истечения срока".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Евросоюз не сохранит запрет на импорт зерна из Украины в эти пять стран после 15 сентября, запрет будет введен в одностороннем порядке. В таком случае Украина до конца года не сможет доставлять в Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию четыре вида зерновых культур: пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника.
В то же время транзит украинского продовольствия через эти страны продолжится, заявил Моравецкий.
Телус добавил, что ЕС должен создать надлежащие законопроекты и инфраструктурные инструменты для регулирования транспортировки украинского зерна в долгосрочной перспективе, сообщает Associated Press.
28 апреля Еврокомиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией по импорту украинской агропродукции в ЕС. Со 2 мая по 5 июня действовал запрет на свободный оборот украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в этих пяти странах. 5 июня его продлили до 15 сентября.
Эмбарго ввели из-за того, что фермеры из Польши и других стран выходили на акции протестов. Аграрии жаловались, что украинское зерно оседает в странах и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые.