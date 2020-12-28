Рабочие из Украины или других стран смогут вакцинироваться от коронавируса в Польше бесплатно – правительство

Для бесплатной вакцинации от коронавируса не понадобятся дополнительные документы, кроме карты временного или постоянного проживания на территории Польши, отметил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Получить бесплатную вакцину от коронавируса в Польше смогут все, кто легально находится на территории страны, в том числе работники из Украины. Об этом в эфире TVN24 27 декабря заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

"Каждый человек, законно пребывающий на территории Республики Польша и имеющий, например, карту временного или постоянного проживания, может пройти вакцинацию. Здесь нет никаких ограничений, поэтому рабочие из Украины или других стран смогут получить вакцину бесплатно", – сказал он.

Дворчик добавил, что при этом разрешение на работу, справка об учебе или другие дополнительные документы не понадобятся.

Глава канцелярии добавил, что вакцина будет доступна и бездомным, так как для нее не понадобится страховка.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Польша начала вакцинацию от коронавируса 27 декабря, сообщал RFM24. Первыми вакцину получили медики.

По состоянию на сентябрь 2020 года количество украинцев, имеющих полис социального страхования и работающих легально в Польше, составляло 507 тыс. человек, писал со ссылкой на данные Фонда социального страхования Польши портал Bankier.pl.