Roland Garros пройдет со зрителями

Открытый турнир Франции по теннису (Roland Garros), который состоится с 27 сентября по 11 октября 2020 года, будет проходить со зрителями. Об этом на пресс-конференции 17 июня сообщил президент Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли, пишет L'Equipe.
По его словам, продажа билетов стартует в конце июня или начале июля. В то же время решение о том, сколько зрителей будут допускать на корты, пока не принято. Этот вопрос, сказал глава Французской федерации тенниса, будет решаться вместе с органами государственной власти.
Джудичелли заявил, что турнир будет проводиться в "почти нормальных условиях", практически без каких-либо ограничений. На данный момент рассматривается только возможность уменьшения количества участников квалификационного турнира со 128 до 96 игроков.
Roland Garros, входящий в серию турниров Большого шлема, должен был пройти в Париже с 25 мая по 7 июня, однако из-за пандемии его перенесли на осень. Предполагалось, что он пройдет с 20 сентября по 4 октября, но Джудичелли объявил, что старт турнира отложен еще на неделю.
В мае Джудичелли говорил, что Roland Garros может пройти без зрителей.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,36 млн, из них более 4,08 млн вылечились, а 449 тыс. умерли.