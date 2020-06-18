Roland Garros пройдет со зрителями

Продажа билетов на матчи Roland Garros стартует в конце июня – начале июля, заявил президент Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли. При этом он добавил, что пока не решено, сколько зрителей будут допускать на корты.

Открытый турнир Франции по теннису (Roland Garros), который состоится с 27 сентября по 11 октября 2020 года, будет проходить со зрителями. Об этом на пресс-конференции 17 июня сообщил президент Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли, пишет L'Equipe.

По его словам, продажа билетов стартует в конце июня или начале июля. В то же время решение о том, сколько зрителей будут допускать на корты, пока не принято. Этот вопрос, сказал глава Французской федерации тенниса, будет решаться вместе с органами государственной власти.

Джудичелли заявил, что турнир будет проводиться в "почти нормальных условиях", практически без каких-либо ограничений. На данный момент рассматривается только возможность уменьшения количества участников квалификационного турнира со 128 до 96 игроков.

Roland Garros, входящий в серию турниров Большого шлема, должен был пройти в Париже с 25 мая по 7 июня, однако из-за пандемии его перенесли на осень. Предполагалось, что он пройдет с 20 сентября по 4 октября, но Джудичелли объявил, что старт турнира отложен еще на неделю.

В мае Джудичелли говорил, что Roland Garros может пройти без зрителей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,36 млн, из них более 4,08 млн вылечились, а 449 тыс. умерли.