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Roland Garros пройдет со зрителями

Продажа билетов на матчи Roland Garros стартует в конце июня – начале июля, заявил президент Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли. При этом он добавил, что пока не решено, сколько зрителей будут допускать на корты.

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Roland Garros пройдет осенью 2020 года
Roland Garros пройдет осенью 2020 года
Фото: EPA

Открытый турнир Франции по теннису (Roland Garros), который состоится с 27 сентября по 11 октября 2020 года, будет проходить со зрителями. Об этом на пресс-конференции 17 июня сообщил президент Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли, пишет L'Equipe.

По его словам, продажа билетов стартует в конце июня или начале июля. В то же время решение о том, сколько зрителей будут допускать на корты, пока не принято. Этот вопрос, сказал глава Французской федерации тенниса, будет решаться вместе с органами государственной власти.

Джудичелли заявил, что турнир будет проводиться в "почти нормальных условиях", практически без каких-либо ограничений. На данный момент рассматривается только возможность уменьшения количества участников квалификационного турнира со 128 до 96 игроков.

Roland Garros, входящий в серию турниров Большого шлема, должен был пройти в Париже с 25 мая по 7 июня, однако из-за пандемии его перенесли на осень. Предполагалось, что он пройдет с 20 сентября по 4 октября, но Джудичелли объявил, что старт турнира отложен еще на неделю.

В мае Джудичелли говорил, что Roland Garros может пройти без зрителей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,36 млн, из них более 4,08 млн вылечились, а 449 тыс. умерли. 

Теги: Франция, теннис, Париж, Roland Garros, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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