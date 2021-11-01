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Росгвардия в Чечне задержала трех женщин "за колдовство"

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В сюжете показано общение "колдуний" с клиентами, гороскопы, иконы, свечи и травы
В сюжете показано общение "колдуний" с клиентами, гороскопы, иконы, свечи и травы
Скриншот: ЧГТРК "Грозный" / YouTube

В Чечне произошло очередное "разоблачение колдуний" – полиция совместно с Росгвардией задержала трех женщин по подозрению в колдовстве. Сюжет об этом вышел 29 октября на государственном канале "Грозный".

На видео женщины утверждают, что лечили людей. Также показаны отрывки съемок скрытой камерой, на которых женщины общаются с клиентами – по информации журналистов, речь шла не только о лечении, но и о приворотах. 

В то же время Адам Эльджуркаев, главный врач местного Центра исламской медицины, "диагностировал" у них одержимость злыми духами – джиннами. С женщинами провели профилактическую беседу и отпустили. 

В качестве "орудий производства колдуний" в сюжете показаны сборники гороскопов, заговоренная вода, водка, иконы, свечи, травы. 

"Христианские молитвы – это знаешь кому? Христианам. И то, если он болеет по душевной части, а не туберкулезом и так далее", – заявил задержанным Эльджуркаев.

Журналисты отметили, что "колдуньи" были "выявлены сотрудниками 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" совместно с отделом внутренних дел по городу Грозный".

Сюжет заканчивается риторическим вопросом: "Почему верующие мусульмане так слепо следуют указаниям женщины, когда в республике есть целый Центр исламской медицины, остается непонятным". 

Контекст:

Преследования в отношении людей, которых власти подозревают в оккультизме, начались в Чечне несколько лет назад и усилились в 2019 году, пишет "КавказРеалии". Задержанные, как правило, публично раскаиваются в содеянном и извиняются на камеру. Власти преследуют также и людей, которые обращаются за оккультными услугами.

В интервью "Кавказ.Реалии" Эльджуркаев в 2019-м рассказывал, что задержанных чаще всего преследуют по статье о мошенничестве. "Вот какая разница между колдуном и его клиентом? Колдун уже продал свою душу дьяволу, он знает, чем он занимается. А человек, который обращается к колдуну, хочет повредить другому человеку, порчу на него навести. То есть этот человек убивает другого в течение нескольких лет. Поэтому нет разницы, колдун это или клиент колдуна", – добавил он. 

С точки зрения науки, разницы между традиционной исламской медициной, колдовством и гадалками не существует, отметило "Радио Свобода".

Теги: ислам, Чечня, полиция, мошенничество, мусульмане, лечение, традиции, гороскоп
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