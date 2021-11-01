Росгвардия в Чечне задержала трех женщин "за колдовство"

На видео женщины утверждают, что лечили людей. Также показаны отрывки съемок скрытой камерой, на которых женщины общаются с клиентами – по информации журналистов, речь шла не только о лечении, но и о приворотах.

В то же время Адам Эльджуркаев, главный врач местного Центра исламской медицины, "диагностировал" у них одержимость злыми духами – джиннами. С женщинами провели профилактическую беседу и отпустили.

В качестве "орудий производства колдуний" в сюжете показаны сборники гороскопов, заговоренная вода, водка, иконы, свечи, травы.

"Христианские молитвы – это знаешь кому? Христианам. И то, если он болеет по душевной части, а не туберкулезом и так далее", – заявил задержанным Эльджуркаев.

Журналисты отметили, что "колдуньи" были "выявлены сотрудниками 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" совместно с отделом внутренних дел по городу Грозный".

Сюжет заканчивается риторическим вопросом: "Почему верующие мусульмане так слепо следуют указаниям женщины, когда в республике есть целый Центр исламской медицины, остается непонятным".