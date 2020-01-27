Россия перенесла запуск военного спутника из-за проблем с электрооборудованием ракеты – СМИ

Запуск российского военного спутника "Меридиан-М" отложили на одну-две недели из-за сбоя в электрооборудовании ракеты-носителя, отметили источники ТАСС.

Перед стартом возникли проблемы с ракетой-носителем Фото: Roscosmos / Flickr (архив)

Россия отменила запуск ракеты-носителя "Союз-2,1а", которая должна была вывести на орбиту Земли военный спутник "Меридиан-М". Об этом 26 января сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Старт был намечен с космодрома "Плесецк" на востоке РФ.

По данным ТАСС, запуск отложили из-за обнаруженного сбоя в электрооборудовании ракеты, обнаруженной перед заправкой топливом. В связи с этим ракету сняли со стартового места и отправили в монтажно-испытательное помещение.

Собеседник агентства отметил, что на устранение неисправности уйдет одна-две недели.

"Интерфакс" сообщал, что "Мердиан-М" собирались запустить 24 января, затем перенесли на резервную дату, 25 января.

"Меридиан" – российские спутники связи нового поколения, они должны заменить "Молнию" и "Радугу".