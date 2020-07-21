Россия сокращает военные расходы на три года – документ

Министерство финансов РФ запланировало снижение расходов на государственную программу вооружений на 5%. Об этом говорится в опубликованной 20 июля методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований министерства на ближайшие три года.
"Уменьшение на 5% бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы вооружений для оптимизации (уменьшения) базовых бюджетных ассигнований в 2021–2023 годах", – сказано в документе минфина.
По информации министерства, сокращение бюджетных расходов на оборону призвано обеспечить в следующие три года сбалансированность федерального бюджета, который из-за пандемии COVID-19 и обвала цен на нефть будет дефицитным.
В результате такого урезания бюджета военная отрасль России недосчитается более 225 млрд рублей. В документе говорится, что расчет сделан после совещания 7 июля с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Суммарное сокращение выделения денег из бюджета РФ в 2021 году составит 1,428 трлн рублей. В 2022 году уменьшение объема трат бюджета оценивается в 1,892 трлн рублей, а в 2023 году – в 1,364 трлн рублей.
В 2019 году Россия была четвертой в мировом рейтинге военных расходов. РФ увеличила их на 4,5%, до $65,1 млрд.