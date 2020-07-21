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Россия сокращает военные расходы на три года – документ

Министерство финансов России опубликовало методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований на ближайшие три года. Исходя из нее, РФ уменьшает расходы на государственную программу вооружений, чтобы оптимизировать бюджетные траты на 2021–2023 годы.

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Автор: ЕРА

Министерство финансов РФ запланировало снижение расходов на государственную программу вооружений на 5%. Об этом говорится в опубликованной 20 июля методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований министерства на ближайшие три года.

"Уменьшение на 5% бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы вооружений для оптимизации (уменьшения) базовых бюджетных ассигнований в 2021–2023 годах", –  сказано в документе минфина.

По информации министерства, сокращение бюджетных расходов на оборону призвано обеспечить в следующие три года сбалансированность федерального бюджета, который из-за пандемии COVID-19 и обвала цен на нефть будет дефицитным.

В результате такого урезания бюджета военная отрасль России недосчитается более 225 млрд рублей. В документе говорится, что расчет сделан после совещания 7 июля с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Суммарное сокращение выделения денег из бюджета РФ в 2021 году составит 1,428 трлн рублей. В 2022 году уменьшение объема трат бюджета оценивается в 1,892 трлн рублей, а в 2023 году – в 1,364 трлн рублей.

В 2019 году Россия была четвертой в мировом рейтинге военных расходов. РФ увеличила их на 4,5%, до $65,1 млрд.

Теги: Россия, Министерство финансов, бюджет России, пандемия
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