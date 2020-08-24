Россия восстановит единственный в мире плавучий космодром

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что плавучий космодром "Морской старт" будет восстановлен, по предварительным оценкам, это обойдется РФ в 35 млрд руб. (12 914 652 595 грн).

Проект "Морской старт" (Sea Launch) появился в 1995 году, с плавучей платформы провели 36 пусков Фото: wikipedia.org

В РФ приняли решение о восстановлении плавучего космодрома "Морской старт", об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме "Армия-2020", пишет "РИА Новости".

Он сообщил, что осмотрел космодром во Владивостоке.

"Нам было бы глупо не восстановить "Морской старт" и не пользоваться им. Все это технически возможно", – сказал Борисов.

По его оценкам, предварительная сумма, необходимая для восстановления "Морского старта", составляет около 35 млрд руб. (12 914 652 595 грн).

Борисов заявил, что для запусков с плавучего космодрома будет создан специальный оператор. Предполагается, что у компании будет несколько учредителей, среди них – Роскосмос, "Росатом" и S7, сообщает РБК.

Российская компания S7 купила плавучий космодром в Тихом океане у американцев. Источники Bloomberg оценивали сумму сделки в $100 млн.

По информации "Медузы", проект "Морской старт" (Sea Launch) появился в 1995 году, с плавучей платформы провели 36 пусков (32 из них – успешно). Изначально проект был международным: 40% акций управляющей компании принадлежало Boeing, 25% – российской ракетно-космической корпорации "Энергия", украинским КБ "Южное" и производственному объединению "Южмаш" досталось по 5% и 10% соответственно; оставшиеся 20% – норвежской судостроительной компании Aker Kværner (ныне — Aker Solutions).

В 2009 году проект запустил процедуру банкротства, в результате которой S7 купила "Морской старт".