Завод "Роскосмоса" собирается делать лифты. Объявлять о начале поездки будет голос Гагарина
Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в структуру "Роскосмоса", собирается использовать запись знаменитой фразы "Поехали!", которую во время первого в мире пилотируемого полета в космос произнес советский космонавт Юрий Гагарин, для объявления о начале движения лифта.
Гагарин будет "объявлять" о начале движения лифта
Фото: depositphotos.com
Усть-Катавский вагоностроительный завод (Челябинская область, РФ; входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию "Роскосмос") получил сертификат на производство лифтов, сообщило 3 июня агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.
Как пишет агентство, перед началом движения в лифте будет звучать фраза "Поехали!", произнесенная советским космонавтом Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года во время первого пилотируемого запуска космического корабля "Восток".
До конца года завод собирается наладить производство 50 лифтов в месяц.
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