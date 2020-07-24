Россия возобновляет международное авиасообщение

С 27 марта регулярные авиарейсы в России были отменены из-за пандемии коронавируса. С 1 августа правительство страны разрешит перелеты в три страны – Великобританию, Турцию и Танзанию.

24 июля правительство России приняло решение о возобновлении регулярного международного авиасообщения. Об этом на заседании кабинета заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.

С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, что позволит ускорить возвращение россиян из-за рубежа, сказал Мишустин.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила пресс-службе правительства, что пока условиям для открытия границ на взаимной основе соответствуют три страны: Великобритания (Лондон), Турция (Анкара, Стамбул, Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (Занзибар). Российская Федерация требует для иностранных граждан за 72 часа до полета в Россию сдать тест на коронавирус и чтобы его результат был отрицательным, уточнила вице-премьер.

Международные регулярные и чартерные рейсы были приостановлены российскими властями 27 марта, 30 мая страна объявила о полном закрытии границ. Ограничения начали частично снимать с 8 июня.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 24 июля в мире коронавирусом заразилось более 15,5 млн человек, из них 634,2 тыс. скончались, 8,89 млн выздоровели.

По информации министерства здравоохранения России, в стране с начала эпидемии подтверждено 800 тыс. случаев заражения COVID-19, почти 589 тыс. человек выздоровели, 13 тыс. скончались. По количеству инфицированных Россия занимает четвертое место в мире, уступая США, Бразилии и Индии.