Россиянка Архипова ушла с поста главы жюри премии Андерсена после скандала

В организации отметили, что Архипова была "демократическим путем" избрана председателем Андерсеновского жюри 2024 года во время 38-й генассамблеи IBBY в сентябре 2022 года и против ее кандидатуры на момент избрания не было претензий.

"Тем не менее она помнит о восприятии внешнего мира. Таким образом, поскольку она осознает важность работы IBBY и его авторитет в мире, она подала заявление об отставке с поста председателя жюри конкурса", – говорится в сообщении.

Новым председателем жюри временно назначили бывшего исполнительного директора IBBY Лиз Пейдж.