Россиянка Архипова ушла с поста главы жюри премии Андерсена после скандала

В организации отметили, что Архипова была "демократическим путем" избрана председателем Андерсеновского жюри 2024 года во время 38-й генассамблеи IBBY в сентябре 2022 года и против ее кандидатуры на момент избрания не было претензий.
"Тем не менее она помнит о восприятии внешнего мира. Таким образом, поскольку она осознает важность работы IBBY и его авторитет в мире, она подала заявление об отставке с поста председателя жюри конкурса", – говорится в сообщении.
Новым председателем жюри временно назначили бывшего исполнительного директора IBBY Лиз Пейдж.
Премия Ганса Кристиана Андерсена, основанная в 1956 году, вручается раз в два года организацией IBBY International и присуждается писателям и иллюстраторам за выдающийся вклад в детскую литературу. Ее называют Нобелевской премией в детской литературе.
Назначение россиянки Архиповой председателем жюри возмутило представителей некоторых стран, входящих в совет. В частности, Швеция, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Эстония, Латвия и Литва пытались добиться ее отставки. Широкую огласку скандал получил после того, как в начале января королева Дании Маргрете отказалась от патроната над премией из-за этого назначения.