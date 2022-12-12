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Российские неонацисты собирают данные о военных объектах стран Балтии

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Неонацисты "Русича" участвуют в полномасштабной войне против Украины минимум с апреля
Неонацисты "Русича" участвуют в полномасштабной войне против Украины минимум с апреля
Фото: ДШРГ Русич / Telegram

Российская неонацистская группировка "Русич", которую связывают с Кремлем, попросила своих единомышленников предоставить информацию о расположении воинских частей и пограничных баз в Латвии, Литве и Эстонии. Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале группировки 7 декабря.

Авторы канала обратились к подписчикам из стран Балтии с просьбой анонимно поделиться информацией о:

  • местонахождении воинских частей и дополнительных данных о них (номер части, ее специализация, техника, данные о служащих и их родных, данные о личном транспорте);
  • местах расположения пограничных постов, камер наблюдения, данных о движении патрулей при охране госграницы;
  • расположении вышек связи в приграничных районах, системах их охраны;
  • координатах складов ГСМ в приграничных районах, системах их охраны.

Британское издание The Guardian, ссылаясь на источники, пишет, что такой "экстраординарный" шаг "Русича" может указывать на разочарование в Кремле и недовольство тем, как идет война в Украине.

Также, по мнению собеседников издания, Кремль может потерять контроль над своими крайне правыми военизированными организациями, которые могут использовать более экстремальные методы для ведения войны в Украине. Это, в свою очередь, вызывает опасения эскалации в случае нападения на государства НАТО.

Вместе с тем источники добавили, что прямое участие Кремля в такой деятельности "Русича" маловероятно, поскольку его разведывательная служба, несомненно, уже располагала разведывательными данными о военной и пограничной деятельности в странах Балтии.

"Указывает ли это на фрагментацию внутри российской системы? Что произойдет, если россияне потеряют контроль над ними [военизированными группировками] и начнут совершать действия, которые могут случайно привести к эскалации ситуации? Настоящий вопрос заключается в том, насколько реально Кремль контролирует ситуацию?" – добавил источник.

Контекст:

Боевики из группировки "Русич" участвовали в войне против Украины с 2014 года. По данным немецкой разведки, они принимали участие в боях за луганский и донецкий аэропорты. В июле 2015-го они заявили, что вышли с территории Украины. 

В 2016 году Военная прокуратура Украины объявила подозрение главарям группировки "Русич" Алексею Мильчакову и Яну Петровскому.

В полномасштабной войне против Украины члены группировки принимают участие как минимум с апреля, сообщала немецкая разведка. В сентябре 2022 года США ввели санкции против Мильчакова и Петровского.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Латвия, Эстония, Литва, Кремль, боевики, неонацизм, Guardian, русские
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