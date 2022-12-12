Российские неонацисты собирают данные о военных объектах стран Балтии

Авторы канала обратились к подписчикам из стран Балтии с просьбой анонимно поделиться информацией о:
Британское издание The Guardian, ссылаясь на источники, пишет, что такой "экстраординарный" шаг "Русича" может указывать на разочарование в Кремле и недовольство тем, как идет война в Украине.
Также, по мнению собеседников издания, Кремль может потерять контроль над своими крайне правыми военизированными организациями, которые могут использовать более экстремальные методы для ведения войны в Украине. Это, в свою очередь, вызывает опасения эскалации в случае нападения на государства НАТО.
Вместе с тем источники добавили, что прямое участие Кремля в такой деятельности "Русича" маловероятно, поскольку его разведывательная служба, несомненно, уже располагала разведывательными данными о военной и пограничной деятельности в странах Балтии.
"Указывает ли это на фрагментацию внутри российской системы? Что произойдет, если россияне потеряют контроль над ними [военизированными группировками] и начнут совершать действия, которые могут случайно привести к эскалации ситуации? Настоящий вопрос заключается в том, насколько реально Кремль контролирует ситуацию?" – добавил источник.
Боевики из группировки "Русич" участвовали в войне против Украины с 2014 года. По данным немецкой разведки, они принимали участие в боях за луганский и донецкий аэропорты. В июле 2015-го они заявили, что вышли с территории Украины.
В 2016 году Военная прокуратура Украины объявила подозрение главарям группировки "Русич" Алексею Мильчакову и Яну Петровскому.
В полномасштабной войне против Украины члены группировки принимают участие как минимум с апреля, сообщала немецкая разведка. В сентябре 2022 года США ввели санкции против Мильчакова и Петровского.