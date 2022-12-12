Российские неонацисты собирают данные о военных объектах стран Балтии

Неонацисты "Русича" участвуют в полномасштабной войне против Украины минимум с апреля Фото: ДШРГ Русич / Telegram

Авторы канала обратились к подписчикам из стран Балтии с просьбой анонимно поделиться информацией о:

местонахождении воинских частей и дополнительных данных о них (номер части, ее специализация, техника, данные о служащих и их родных, данные о личном транспорте);

местах расположения пограничных постов, камер наблюдения, данных о движении патрулей при охране госграницы;

расположении вышек связи в приграничных районах, системах их охраны;

координатах складов ГСМ в приграничных районах, системах их охраны.

Британское издание The Guardian, ссылаясь на источники, пишет, что такой "экстраординарный" шаг "Русича" может указывать на разочарование в Кремле и недовольство тем, как идет война в Украине.

Также, по мнению собеседников издания, Кремль может потерять контроль над своими крайне правыми военизированными организациями, которые могут использовать более экстремальные методы для ведения войны в Украине. Это, в свою очередь, вызывает опасения эскалации в случае нападения на государства НАТО.

Вместе с тем источники добавили, что прямое участие Кремля в такой деятельности "Русича" маловероятно, поскольку его разведывательная служба, несомненно, уже располагала разведывательными данными о военной и пограничной деятельности в странах Балтии.

"Указывает ли это на фрагментацию внутри российской системы? Что произойдет, если россияне потеряют контроль над ними [военизированными группировками] и начнут совершать действия, которые могут случайно привести к эскалации ситуации? Настоящий вопрос заключается в том, насколько реально Кремль контролирует ситуацию?" – добавил источник.