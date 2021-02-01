Российский бомбардировщик пролетел на малой высоте рядом с эсминцем США в Черном море

Американский корабль USS Donald Cook 1 февраля работал в международных водах Черного моря, а российский Су-24 провел низкий полет рядом, сообщили в 6-м флоте США.

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 провел полет на малой высоте над американским эсминцем USS Donald Cook, который находится в Черном море. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба 6-го флота США.

"Сегодня американский корабль USS Donald Cook работал в международных водах Черного моря, а российский Су-24 провел низкий полет рядом", – говорится в сообщении.

В 6-м флоте отметили, что ВМС США проводят регулярные операции в Черном море, чтобы обеспечить безопасность партнеров НАТО и стабильность в регионе.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke (DDG 75) 23 января зашел в Черное море в рамках первых совместных морских и воздушных учений военно-морских сил США и воздушного командования НАТО.

6-й флот США со штаб-квартирой в Неаполе (Италия) проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто в сотрудничестве с союзными и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов США, безопасности и стабильности в Европе и Африке.