Российский концерн "Калашников" пытался обойти санкции, чтобы купить линию по производству патронов – СМИ

"Калашников" попал в санкционные списки в 2014 году Фото: ЕРА

Журналисты утверждают, что документы, к которым они получили доступ, говорят о попытке "Калашникова", который попал в санкционные списки еще в 2014 году после оккупации Крыма, в обход санкций купить в Европе линию по производству высококачественных патронов.

Между ЛМЗ и "Калашниковым" есть связь, выяснила "Русская служба BBC News".

Скриншот: bbc.com

По данным расследователей, в ноябре 2021 года коммерческий директор ЛМЗ Дмитрий Белых получил от советника гендиректора группы "Калашников" Ксении Гращенковой письмо, в котором тот просил отправить адресатам запросы потенциальным поставщикам автоматической линии по производству патронов.

Адресатов было пять: итальянские Invernizzi Presse и Vasini, французская Manurhim K'MX, бельгийская New Lachaussée и турецкая Atech. Ответы пришли от Invernizzi Presse и New Lachaussée.

Представители обеих фирм подтвердили журналистам, что "действительно общались с ЛМЗ относительно поставок автоматической линии, добавив, что дальше запроса информации дело не пошло, а если бы пошло, то они запросили бы необходимое разрешение у национальных властей".

Директор "Transparency International – Россия" Илья Шуманов объяснил "Русской службе BBC News", что действия ЛМЗ и "Калашникова" являются попыткой обойти санкции.

"Это один из способов обхода санкций, когда вперед, в качестве коммуникатора, выставляется компания, напрямую не связанная с подсанкционной компанией", – сказал он.

Шуманов считает, что "если бы иностранцы в итоге вдруг решились на поставку оборудования по производству патронов, то велика вероятность, что они так и не выявили бы связь с "Калашниковым".