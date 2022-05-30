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Российский концерн "Калашников" пытался обойти санкции, чтобы купить линию по производству патронов – СМИ

"Калашников" попал в санкционные списки в 2014 году
"Калашников" попал в санкционные списки в 2014 году
Фото: ЕРА

Российский концерн "Калашников", который находится под санкциями Запада, пытался обойти ограничения, используя предприятие "Липецкий механический завод". Об этом 27 мая сообщила "Русская служба BBC News" со ссылкой на данные, ставшие доступны после взлома хакерами сайтов госструктур РФ, в том числе ЛМЗ.

Журналисты утверждают, что документы, к которым они получили доступ, говорят о попытке "Калашникова", который попал в санкционные списки еще в 2014 году после оккупации Крыма, в обход санкций купить в Европе линию по производству высококачественных патронов.

Между ЛМЗ и "Калашниковым" есть связь, выяснила "Русская служба BBC News".

Скриншот: bbc.com
Скриншот: bbc.com

По данным расследователей, в ноябре 2021 года коммерческий директор ЛМЗ Дмитрий Белых получил от советника гендиректора группы "Калашников" Ксении Гращенковой письмо, в котором тот просил отправить адресатам запросы потенциальным поставщикам автоматической линии по производству патронов.

Адресатов было пять: итальянские Invernizzi Presse и Vasini, французская Manurhim K'MX, бельгийская New Lachaussée и турецкая Atech. Ответы пришли от Invernizzi Presse и New Lachaussée.

Представители обеих фирм подтвердили журналистам, что "действительно общались с ЛМЗ относительно поставок автоматической линии, добавив, что дальше запроса информации дело не пошло, а если бы пошло, то они запросили бы необходимое разрешение у национальных властей".

Директор "Transparency International – Россия" Илья Шуманов объяснил "Русской службе BBC News", что действия ЛМЗ и "Калашникова" являются попыткой обойти санкции.

"Это один из способов обхода санкций, когда вперед, в качестве коммуникатора, выставляется компания, напрямую не связанная с подсанкционной компанией", – сказал он.

Шуманов считает, что "если бы иностранцы в итоге вдруг решились на поставку оборудования по производству патронов, то велика вероятность, что они так и не выявили бы связь с "Калашниковым".

Контекст:

О попытке концерна "Калашников" обойти санкции писал в апреле и бывший министр Кабинета Министров Украины и экс-совладелец Monobank Дмитрий Дубилет. По его данным, компанию ЛМЗ взломали 2 апреля хакеры Anonymous, после чего выложили 27 Гб почты его сотрудников.

Теги: Россия, оружие, хакеры, санкции, Anonymous, боеприпасы, Липецк, письмо
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