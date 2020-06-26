Российский суд заочно арестовал замглавреда крымскотатарского телеканала ATR Муждабаева

Басманный суд Москвы (РФ) 26 июня согласился с требованием Следственного комитета РФ и заочно арестовал украинского журналиста, заместителя главного редактора крымскотатарского телеканала ATR Айдера Муждабаева.

Как сообщает "Интерфакс", двухмесячный срок ареста "будет исчисляться с момента задержания обвиняемого на территории РФ либо его экстрадиции в страну".

Следком РФ обвиняет журналиста в призывах "к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма". Речь идет о предложении Муждабаева задерживать граждан РФ для последующего обмена на украинского режиссера Олега Сенцова, которого российские власти пять лет незаконно удерживали в заключении.