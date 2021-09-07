Российского бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии за убийство 27-летней давности

Быков (на фото) был судим за заказ убийства криминального авторитета Вилора Струганова Фото: bykov.info

Присяжные 31 августа признали его виновным в организации в 1994 году убийств двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова и решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

"Сегодня Быкова признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в силу", – говорится в тексте решения

Краевая прокуратура сообщила в Telegram, что суд удовлетворил ходатайство гособвинителя о вынесении частных постановлений в адвокатскую палату в связи с оказанием незаконного воздействия на присяжных заседателей со стороны защиты.

Защита бизнесмена обжалует приговор из-за многочисленных нарушений уголовно-процессуального законодательства в ходе процесса, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Быкова Алексея Прохорова. Суд фактически выступил вторым государственным обвинителем, прокомментировал Прохоров.

Обжалование приговора и частных постановлений по закону предполагается в течение десяти дней, пояснил он.