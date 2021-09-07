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Российского бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии за убийство 27-летней давности

Быков (на фото) был судим за заказ убийства криминального авторитета Вилора Струганова
Быков (на фото) был судим за заказ убийства криминального авторитета Вилора Струганова
Фото: bykov.info

Свердловский райсуд Красноярска 7 сентября приговорил российского бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сказано в решении суда

Присяжные 31 августа признали его виновным в организации в 1994 году убийств двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова и решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

"Сегодня Быкова признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в силу", – говорится в тексте решения

Краевая прокуратура сообщила в Telegram, что суд удовлетворил ходатайство гособвинителя о вынесении частных постановлений в адвокатскую палату в связи с оказанием незаконного воздействия на присяжных заседателей со стороны защиты.

Защита бизнесмена обжалует приговор из-за многочисленных нарушений уголовно-процессуального законодательства в ходе процесса, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Быкова Алексея Прохорова. Суд фактически выступил вторым государственным обвинителем, прокомментировал Прохоров.

Обжалование приговора и частных постановлений по закону предполагается в течение десяти дней, пояснил он.

Контекст:

Быкова задержали в мае прошлого года.

В 90-х Быков стал совладельцем Красноярского алюминиевого завода и возглавлял его совет директоров с 1998-го по 2000 год. В те же годы другим совладельцем предприятия был ставший впоследствии долларовым миллиардером Дмитрий Босов, о самоубийстве которого стало известно 6 мая 2020 года. По данным управления Следкома РФ по Московской области, мужчина выстрелил себе в голову из пистолета Glock.

Войтенко и Наумова 26 лет назад расстреляли из автомата и пистолета. Быков подозревал их в покушении на себя. По данным Следкома, убийство он заказал Владимиру Татаренкову (Татарину), который привлек к делу членов возглавляемой им банды.

Правоохранителям удалось привлечь к уголовной ответственности непосредственных исполнителей убийства и доказать вину Татаренкова, который приговорен к 13 годам лишения свободы. Следствие получило показания Татаренкова о том, что организатором двойного убийства является Быков.

Он был ранее судим за заказ убийства криминального авторитета Вилора Струганова (Паши Цветомузыки). Киллер сообщил о заказе правоохранительным органам, и убийство Струганова было инсценировано.

В марте 2020 года журнал Forbes писал, что Босов, а также крупные промышленники Владимир Лисин и Олег Дерипаска в 1995 году могли стать жертвами заказного убийства, заказчиком которого был Татаренков. Машину бизнесменов в засаде поджидали гранатометчики, писало издание. "Будущих участников списка Forbes спасло чудо. О покушении в последний момент узнал Быков и якобы велел все отменить. Татарин был вынужден подчиниться", – говорилось в публикации.

Теги: Россия, убийство, бизнес, покушение, Свердловск, Красноярск, правоохранители, суд
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