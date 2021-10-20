“Выглядят, как наша лучшая попытка стать настоящим игроком в мире смартфонов“. Google представил новые телефоны Pixel

Над разработкой процессора Tensor компания Google работала четыре года, пишет The Verge. Система объединяет в себе процессор с двумя высокопроизводительными ядрами, двумя средними и четырьмя энергоэффективными, 20-ядерный графический чип, движок обработки машинного обучения, сигнальный процессор для обработки изображений, чип безопасности и контекстный движок.

Основная камера Pixel 6 и Pixel 6 Pro имеет разрешение 50 МП (финальное разрешение фото — 12,5 МП) и сенсор размером 1/1.31 дюйма, который улавливает на 150% больше света, чем сенсор в Pixel 5. Смартфоны снимают видео до 4К/60 кадров в секунду или slow-mo видео до 240 кадров в секунду в разрешении 1080p.

Дисплеи обоих телефонов покрыты стеклом Gorilla Glass Victus и поддерживают HDR.

Смартфоны имеют беспроводную зарядку (и обратную беспроводную зарядку для аксессуаров), рейтинг устойчивости к атмосферным воздействиям IP68, экранные оптические датчики отпечатков пальцев, стереодинамики и поддержку быстрой зарядки.

Pixel 6 и Pixel 6 Pro поставляются с Android 12 "из коробки" с пятью годами поддержки и обновлений.

В Pixel 6 предусмотрена функция Live Translate, которая автоматически переводит речь пользователя в текст или аудио на одном из 48 языков.

Стоимость Pixel 6 – от $599, Pixel 6 Pro – от $899. В продаже смартфоны появятся с 28 октября.

В Google надеются, что новая линейка телефонов позволит им стать "настоящими игроками в мире смартфонов". "Мы пока не можем сказать, станет ли Google, наконец, "настоящим игроком" в мире смартфонов со своими телефонами Pixel, но Pixel 6 и Pixel 6 Pro выглядят, как лучшая попытка", – подчеркнул глава отдела аппаратного обеспечения Google Рик Остерло.