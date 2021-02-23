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Сакварелидзе: В Грузии происходит януковичизация правящего режима

Феодальная власть Грузии не собирается улучшать жизнь людей, а только нейтрализует угрозу, которая исходит от оппонентов, отметил в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

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Сакварелидзе: Западные партнеры не станут молчать
Сакварелидзе: Западные партнеры не станут молчать
Фото: David Sakvarelidze

Раньше никто не осмелился бы взять штурмом офис главной оппозиционной партии и задержать ее лидера, но теперь олигархия Грузии такими методами борется за власть. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

"В Грузии происходит четкая януковичизация правящего режима. Грузия за восемь с половиной лет превратилась в суперотсталую страну, которую покинуло 900 тыс. человек, а это 20% населения. Классическая феодальная, олигархическая власть не собирается улучшать положение людей, поэтому не может наладить даже медпомощь и вакцинацию. Преследуя оппонентом, власть пытается закрыть все точки свободы, из которых может исходить угроза режиму. Так [председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина] Иванишвили нейтрализовал активных оппозиционных деятелей, которые представляли для него хоть малейшую угрозу, часть из них до сих пор сидит в тюрьмах", – заявил собеседник.

Он выразил мнение, что арестованного в Тбилиси 23 февраля утром лидера "Единого национального движения" Ника Мелию не смогут долго удерживать в заключении.

"Мелия – мой давний товарищ, друг, очень достойный человек и борец. Его много раз пытались нейтрализовать, запугивали арестами, судами, залогами, браслетами. Он может кому-то нравится, кому-то – нет. У него украли выигранные им выборы, в него стреляли, на него натравили криминалитет. Но он продолжает борьбу. Его не смогут долго держать. Потому что на власть будет оказываться сумасшедшее давление. Не только внутри страны. Западные партнеры не станут молчать. Послы европейских стран уже говорили, что Грузия отдаляется от цивилизованного мира. Раньше никто не осмелился бы взять штурмом офис главной оппозиционной партии и задержать ее лидера, теперь олигархия борется вот такими методами. Но это ее не спасет", – сказал Сакварелидзе.

По его словам, в Грузии растет недовольство действующим режимом.

"Никогда оппозиция в Грузии не была еще такой единой. Все политические силы, которые годами противостояли друг другу, объединились, чтобы прекратить нищенское существование граждан Грузии. Они бойкотировали этот парламент. Сегодня национальное движение борется за то, чтобы вернуть надежду, чтобы вытянуть страну из нищеты. Поэтому режим пришел со спецназом. Но люди не поддерживают его. Чем больше он будет закручивать гайки, тем сильнее по нему ударит волна недовольства. Он не сможет удержать сопротивление. Появилось много амбициозных молодых людей. Это новое поколение начало бороться за свою свободу. Для них все происходящее – дичь. Они не хотят жить в рабстве и нищите", – резюмировал Давид Сакварелидзе.

23 февраля в Тбилиси спецназ взломал дверь офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение" и задержал ее главу Ника Мелию. В ходе операции силовики использовали слезоточивый газ. В МВД Грузии заявили, что выполняли решение суда, а спецсредства и силу применили, потому что присутствовавшие "не подчинились законному требованию полиции и оказали сопротивление".

"Единое национальное движение" основано экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который проживает сейчас в Украине.

Мелия проходит по делу о штурме парламента страны 20 июня 2019 года, его называют одним из организаторов штурма. 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелии с залога на арест. Он отказался выплатить залог, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Грузия, выборы, оппозиция, арест, Тбилиси, Давид Сакварелидзе, олигархи, Единое национальное движение, Бидзина Иванишвили, власть
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