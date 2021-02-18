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МВД Грузии отложило арест лидера партии Саакашвили из-за отставки премьер-министра страны

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 18 февраля подал в отставку из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении главы оппозиционного "Единого национального движения" Ники Мелии, партии которую основал Михаил Саакашвили. После этого МВД Грузии временно приостановило попытки задержания Мелии.

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Тбилисский городской суд 17 февраля снял с Мелии депутатскую неприкосновенность
Тбилисский городской суд 17 февраля снял с Мелии  депутатскую неприкосновенность
Фото: EPA

Министерство внутренних дел Грузии временно приостановило попытки задержания главы оппозиционного "Единого национального движения" Ники Мелии после того, как это привело к отставке премьер-министра Георгия Гахарии. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с отставкой премьер-министра министерство внутренних дело временно отложило запланированные мероприятия по делу Никанора Мелии", – говорится в сообщении.

Гахария подал в отставку 18 февраля. О своем решении он заявил на специальном брифинге в аппарате правительства.

Гахария рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Мелии. Тбилисский городской суд 17 февраля изменил меру пресечения в отношении Мелии с залога на арест. Он отказался выплатить залог, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность.

Партия "Грузинская мечта" выдвинула Гахарию на пост премьер-министра Грузии после отставки Мамуки Бахтадзе в сентябре 2019 года. Гахария до этого был министром внутренних дел Грузии. С 27 ноября 2016-го по 13 ноября 2017 года он занимал пост министра экономики и устойчивого развития Грузии. Ранее Гахария возглавлял экономический совет и занимал должность бизнес-омбудсмена Грузии.

В июне и июле 2019 года в Тбилиси проходили митинги с требованием отставки Гахарии за события 20 июня, когда против участников антироссийской акции полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили основал партию "Национальное движение" в 2002 году.

Теги: МВД, Грузия, оппозиция, Михаил Саакашвили, отставка, задержание, премьер-министр
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