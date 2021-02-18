МВД Грузии отложило арест лидера партии Саакашвили из-за отставки премьер-министра страны

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 18 февраля подал в отставку из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении главы оппозиционного "Единого национального движения" Ники Мелии, партии которую основал Михаил Саакашвили. После этого МВД Грузии временно приостановило попытки задержания Мелии.

Министерство внутренних дел Грузии временно приостановило попытки задержания главы оппозиционного "Единого национального движения" Ники Мелии после того, как это привело к отставке премьер-министра Георгия Гахарии. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с отставкой премьер-министра министерство внутренних дело временно отложило запланированные мероприятия по делу Никанора Мелии", – говорится в сообщении.

Гахария подал в отставку 18 февраля. О своем решении он заявил на специальном брифинге в аппарате правительства.

Гахария рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Мелии. Тбилисский городской суд 17 февраля изменил меру пресечения в отношении Мелии с залога на арест. Он отказался выплатить залог, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность.

Партия "Грузинская мечта" выдвинула Гахарию на пост премьер-министра Грузии после отставки Мамуки Бахтадзе в сентябре 2019 года. Гахария до этого был министром внутренних дел Грузии. С 27 ноября 2016-го по 13 ноября 2017 года он занимал пост министра экономики и устойчивого развития Грузии. Ранее Гахария возглавлял экономический совет и занимал должность бизнес-омбудсмена Грузии.

В июне и июле 2019 года в Тбилиси проходили митинги с требованием отставки Гахарии за события 20 июня, когда против участников антироссийской акции полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили основал партию "Национальное движение" в 2002 году.