МВД Грузии отложило арест лидера партии Саакашвили из-за отставки премьер-министра страны

Министерство внутренних дел Грузии временно приостановило попытки задержания главы оппозиционного "Единого национального движения" Ники Мелии после того, как это привело к отставке премьер-министра Георгия Гахарии. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба ведомства.
"В связи с отставкой премьер-министра министерство внутренних дело временно отложило запланированные мероприятия по делу Никанора Мелии", – говорится в сообщении.
Гахария подал в отставку 18 февраля. О своем решении он заявил на специальном брифинге в аппарате правительства.
Гахария рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Мелии. Тбилисский городской суд 17 февраля изменил меру пресечения в отношении Мелии с залога на арест. Он отказался выплатить залог, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность.
Партия "Грузинская мечта" выдвинула Гахарию на пост премьер-министра Грузии после отставки Мамуки Бахтадзе в сентябре 2019 года. Гахария до этого был министром внутренних дел Грузии. С 27 ноября 2016-го по 13 ноября 2017 года он занимал пост министра экономики и устойчивого развития Грузии. Ранее Гахария возглавлял экономический совет и занимал должность бизнес-омбудсмена Грузии.
В июне и июле 2019 года в Тбилиси проходили митинги с требованием отставки Гахарии за события 20 июня, когда против участников антироссийской акции полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.
Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили основал партию "Национальное движение" в 2002 году.