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Санкции за участие в выборах в "ЛДНР". Внучка Муссолини заявила, что никогда не была в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая снял санкции с внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандры Муссолини за якобы участие в "выборах" в "ЛДНР" в качестве наблюдателя. Она заявила, что этот факт способствовал восстановлению правды.

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Внучка Муссолини также является родственницей Софи Лорен
Внучка Муссолини также является родственницей Софи Лорен
Фото: ЕРА

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра Муссолини в комментарии для "Радіо Свобода" заявила, что никогда не была в Украине и не принимала участия в выборах на оккупированном Россией Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая снял с нее санкции за якобы участие в "выборах" в "ЛДНР". Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", Муссолини является уроженкой Италии, основателем партии "Социальная инициатива" и наблюдателем на "выборах" в "ЛДНР".

"Я никогда не бывала в Украине и, соответственно, никоим образом не участвовала в любом политическом или общественном событии в этой стране. Кроме того, ни при каких обстоятельствах – ни прямо, ни косвенно – я не имела возможности выразить какие-либо оценочные суждения о политической ситуации в Украине. Я также никогда не имела прямых или косвенных контактов с политиками или представителями власти. В свое время я считала санкции совсем безосновательными и сегодня беру во внимание факт их отмены, что способствует восстановлению правды", – сообщила Муссолини.

15 мая исследователь европейских правых и их связей с Россией Антон Шеховцов на своей странице в Facebook написал, что внучка итальянского диктатора попала в украинский список по ошибке – власти спутали ее с представителем правой партии Forza Italia Алессандро Муссолини.

https://www.facebook.com/anton.shekhovtsov/posts/10216883684700190

Алессандра Муссолини – дочь Романо Муссолини, младшего сына итальянского диктатора и известного в Италии джазового пианиста. Ее мать – певица Мария Шиколоне, сестра актрисы Софи Лорен.

Теги: Украина, выборы, Италия, Бенито Муссолини, Софи Лорен, ЛДНР
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