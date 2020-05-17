Санкции за участие в выборах в "ЛДНР". Внучка Муссолини заявила, что никогда не была в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая снял санкции с внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандры Муссолини за якобы участие в "выборах" в "ЛДНР" в качестве наблюдателя. Она заявила, что этот факт способствовал восстановлению правды.

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра Муссолини в комментарии для "Радіо Свобода" заявила, что никогда не была в Украине и не принимала участия в выборах на оккупированном Россией Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая снял с нее санкции за якобы участие в "выборах" в "ЛДНР". Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", Муссолини является уроженкой Италии, основателем партии "Социальная инициатива" и наблюдателем на "выборах" в "ЛДНР".

"Я никогда не бывала в Украине и, соответственно, никоим образом не участвовала в любом политическом или общественном событии в этой стране. Кроме того, ни при каких обстоятельствах – ни прямо, ни косвенно – я не имела возможности выразить какие-либо оценочные суждения о политической ситуации в Украине. Я также никогда не имела прямых или косвенных контактов с политиками или представителями власти. В свое время я считала санкции совсем безосновательными и сегодня беру во внимание факт их отмены, что способствует восстановлению правды", – сообщила Муссолини.

15 мая исследователь европейских правых и их связей с Россией Антон Шеховцов на своей странице в Facebook написал, что внучка итальянского диктатора попала в украинский список по ошибке – власти спутали ее с представителем правой партии Forza Italia Алессандро Муссолини.

Алессандра Муссолини – дочь Романо Муссолини, младшего сына итальянского диктатора и известного в Италии джазового пианиста. Ее мать – певица Мария Шиколоне, сестра актрисы Софи Лорен.