Северная Корея запустила противокорабельную крылатую ракету

В начале июля Северная Корея выпустила противокорабельную крылатую ракету, испытания прошли в рамках военных учений. Об этом сообщили южнокорейские военные, пишет агентство Yonhap.
Информация о запуске появилась лишь сейчас, ранее об учениях не сообщили ни северокорейские военные, ни южнокорейские, отмечает агентство.
Ракета была запущена в Японском море и, по данным военных, пролетела менее 100 км. Точный тип ракеты неизвестен.
Южнокорейские военные заявили, что внимательно следят за действиями соседей и поддерживают "жесткую позицию готовности".
С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.