Северная Корея запустила противокорабельную крылатую ракету

Северокорейские военные провели испытания противокорабельной ракеты в Японском море. Об этом сообщили южнокорейские СМИ.

Южнокорейские военные заявили, что следят за активностью своих северных соседей Фото: EPA

В начале июля Северная Корея выпустила противокорабельную крылатую ракету, испытания прошли в рамках военных учений. Об этом сообщили южнокорейские военные, пишет агентство Yonhap.

Информация о запуске появилась лишь сейчас, ранее об учениях не сообщили ни северокорейские военные, ни южнокорейские, отмечает агентство.

Ракета была запущена в Японском море и, по данным военных, пролетела менее 100 км. Точный тип ракеты неизвестен.

Южнокорейские военные заявили, что внимательно следят за действиями соседей и поддерживают "жесткую позицию готовности".

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.