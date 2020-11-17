Шесть украинцев отправились в Южный Судан в качестве миротворцев ООН

Ротация личного состава Нацгвардии Украины в составе миротворцев ООН в Южном Судане задержалась почти на полгода.

В миссии ООН в Южном Судане могут находится до 60 украинцев Фото: ЕРА (архив)

В Южный Судан отправилось шесть украинских правоохранителей, которые войдут в состав миротворческой миссии ООН. Об этом 17 ноября проинформировало Министерство внутренних дел Украины.

"Шесть правоохранителей МВД направили в миссию ООН в Южный Судан... Ротация личного состава Национальной гвардии Украины в международной операции ООН по поддержанию мира и безопасности в Республику Южный Судан задержалась почти на полгода из-за карантинных ограничений", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что два нацгвардейца ждали участия в миротворческой миссии в течение восьми лет.

"В течение семи дней в столице украинские военные и правоохранители были на курсах-инструктажах, сдавали тесты, учились, чтобы окончательно подготовиться к поездке", – рассказали в МВД.

Согласно указу президента Украины за 13 июля 2012 года, в составе миротворческой миссии ООН в Южном Судане могут находиться до 60 украинцев.