ГОРДОН
 
 
МИР

Шесть украинцев отправились в Южный Судан в качестве миротворцев ООН

Ротация личного состава Нацгвардии Украины в составе миротворцев ООН в Южном Судане задержалась почти на полгода.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В миссии ООН в Южном Судане могут находится до 60 украинцев
В миссии ООН в Южном Судане могут находится до 60 украинцев
Фото: ЕРА (архив)

В Южный Судан отправилось шесть украинских правоохранителей, которые войдут в состав миротворческой миссии ООН. Об этом 17 ноября проинформировало Министерство внутренних дел Украины.

"Шесть правоохранителей МВД направили в миссию ООН в Южный Судан... Ротация личного состава Национальной гвардии Украины в международной операции ООН по поддержанию мира и безопасности в Республику Южный Судан задержалась почти на полгода из-за карантинных ограничений", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что два нацгвардейца ждали участия в миротворческой миссии в течение восьми лет.

"В течение семи дней в столице украинские военные и правоохранители были на курсах-инструктажах, сдавали тесты, учились, чтобы окончательно подготовиться к поездке", – рассказали в МВД.

Согласно указу президента Украины за 13 июля 2012 года, в составе миротворческой миссии ООН в Южном Судане могут находиться до 60 украинцев.

Теги: МВД, Украина, ООН, миссия, карантин, миротворцы, ротация, украинцы, Южный Судан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Федишин рассказала, почему подала апартаменты в Болгарии
Федишин рассказала, почему подала апартаменты в Болгарии
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Волочкова расставила ноги над головой любовника
Волочкова расставила ноги над головой любовника
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"Я научу тебя смелости". Седокова обнародовала селфи с 15-летней дочерью
"Я научу тебя смелости". Седокова обнародовала селфи с 15-летней дочерью
Огневич рассказала о воссоединении с родителями, которые раньше проживали в Крыму
Огневич рассказала о воссоединении с родителями, которые раньше проживали в Крыму
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
  Ургант показал, как выглядит Хрусталев после госпитализации
  Ургант показал, как выглядит Хрусталев после госпитализации
Рейнольдс и МакЭлхенни стали совладельцами футбольного клуба
Рейнольдс и МакЭлхенни стали совладельцами футбольного клуба
Меладзе попросил пустить его в отделения к пациентам, заразившимся коронавирусом
Меладзе попросил пустить его в отделения к пациентам, заразившимся коронавирусом
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
Сын Тодоренко сломал руку
Сын Тодоренко сломал руку
Свитолина рассказала о своей мечте
Свитолина рассказала о своей мечте
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
"Хочу вернуться к нормальной жизни". Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии
"Хочу вернуться к нормальной жизни". Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS